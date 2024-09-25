吸引穆斯林旅客來港旅遊投資　鄭泳舜籲政府資助清真食肆認證

本港正規劃發展高質量旅遊，近年穆斯林旅客市場潛力巨大，根據國際清真旅遊評級機構新月穆斯林，預計兩年內可達到3000億美元消費水平。身兼民建聯少數族裔委員會主席的立法會議員鄭泳舜認為，飲食文化是穆斯林人士赴港的主要考慮之一，他今日（25日）建議當局資助清真食肆認證，促進更多清真餐廳落地本港。



鄭泳舜認為，飲食文化是穆斯林人士赴港的主要憂慮之一，他建議當局資助清真食肆認證，促進更多清真餐廳落地本港。(何夏怡攝)

全港約140間清真認證餐廳 鄭泳舜籲資助認證

民建聯少數族裔委員會就「推動香港成為穆斯林友善旅遊城市」向當局提出多點倡議，主席鄭泳舜今日見記者解讀倡議時，提出本港要吸引穆斯林遊客，應首先解決飲食問題。他稱，現時全港獲授香港回教信託基金總會清真標誌和認證的食肆、餐廳、主題樂園、航空膳食約140多間，酒店內有清真餐廳的只有21間，高端消費的餐廳不多。

鄭泳舜倡議政府推出清真食肆認證資助計劃，資助餐飲食店申請餐飲認證，希望計劃推出後，獲認證清真餐廳倍增。(何夏怡攝)

他倡議政府推出清真食肆認證資助計劃，資助餐飲食店申請餐飲認證，希望計劃推出後，獲認證清真餐廳倍增。至於認證週期，香港回教信託基金總會主席沙意 (Mr. Saeed Uddin)指普遍需要六周，希望週期可以再縮短，提高認證效率。

沙意 (Mr. Saeed Uddin)(左)指普遍需要六周，希望週期可以再縮短，提高認證效率。(何夏怡攝)

倡政府支援宣傳清真食品標準

穆斯林飲食文化多樣，如清真食品不可有酒精、豬肉成分；雞肉、羊肉、牛肉要經處理才可食用，且須由穆斯林宰殺，宰殺前必須念經文。香港回教信託基金總會司庫Mr. Qamar Minhas建議，政府可協助食品供應商及餐廳了解清真食品的相關標準，如此可避免產生誤會，讓穆斯林遊客感到被尊重。

Mr. Qamar Minhas(左)建議，政府可協助食品供應商及餐廳了解清真食品的相關標準，如此可避免產生誤會，讓穆斯林遊客感到被尊重。(何夏怡攝)

主理清真餐廳籲20年的穆斯林主廚Mohamed Fathy Amin Hegazy分享實際經營難處時稱，多數職員不了解清真飲食規矩，訓練職員較費心力；餐廳較難獲取高級清真食材如清真和牛，他冀當局提供更多支持。

Mohamed Fathy Amin Hegazy分享實際經營難處時稱，多數職員不了解清真飲食規矩，訓練職員較費心力；餐廳較難獲取高級清真食材如清真和牛，他冀當局提供更多支持。(何夏怡攝)

穆斯林人士冀增設祈禱室

根據旅發局統計，今年1月至7月非內地訪港旅客有579萬人次，其中穆斯林人士佔重頭的印尼、馬來西亞，均有逾20萬人次，分別較上年增加逾七成及逾九成。鄭泳舜據此指出，穆斯林旅客基數不大，惟擴展空間較大，需要關注其旅遊體驗，打造穆斯林友善環境。

談及具體措施，祈禱室的增設最獲在場穆斯林人士關注，Qamar Minhas提出希望增設商場及機場祈禱室，並按性別分開設置，以減少輪候時間，因穆斯林一日有5個禮拜或祈禱時段。

鄭泳舜則建議設計穆斯林旅遊電子指南及手機程式，方便旅客尋找清真寺或祈禱室、提供清真食品或手信的地點、適合穆斯林的食住玩路線等。