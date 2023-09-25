「巴基斯坦裔香港人」導賞員　遊屯門探秘藏於公屋中的清真寺

對於23歲巴基斯坦裔的麥加舒（Kashif）而言，「我會形容自己是一個巴基斯坦裔香港人」，而屯門是一個他稱之為家的地方，屯門區少數族裔導賞團導賞員。



民間智庫MWYO青年辦公室的文章提到Kashif，他能說一口流利的廣東話，他介紹原來富泰邨也有一間清真寺，但當然不是尖沙咀看見那圓頂型的清真寺，而是一個平凡的地方，不少居於富泰邨的少數族裔朋友，每當要進行宗教活動，例如祈禱、讀可蘭經、齋戒月、開齋節等，都會在這小小的清真寺舉行，也是富泰邨的另一大特色。



麥加舒（Kashif）是「Hi！Strangers少數族裔生活導賞團」的導賞員，經常帶團員在屯門區「瓹窿瓹罅」。（MWYO 青年辦公室提供圖片）

香港，這個只有1,100平方公里的地方，似乎區區都有不同性格。荃灣是天橋之城、將軍澳是美食沙漠，一提到屯門，總會有人會問：「屯門是不是有牛？」遠，是大家對屯門的另一個印象。每日來回青山公路，有人形容為洗滌心靈的快樂之旅，亦有人比喻為十萬八千里長征。

撰文： MWYO 青年辦公室傳訊經理黃清兒

MWYO青年辦公室去年發表《從少數族裔香港青年的身份認同看共融》研究報告，發現有近七成受訪者表示從未／只低程度地探索個人種族身份。（MWYO 青年辦公室提供圖片）

「瓹窿瓹罅」屯門區少數族裔導賞團

對於23歲巴基斯坦裔的麥加舒（Kashif）而言，屯門是一個他稱之為家的地方。他亦是「Hi！Strangers少數族裔生活導賞團」的導賞員，經常會帶着不同的香港人到屯門「瓹窿瓹罅」，從不同角度認識這個地方。Kashif 說：「一開始，我會先讓參加者想一想香港人與少數族裔之間，相同與不同的地方。」一般的答案都是「膚色不同」或「生活習慣不同」，但是，他曾經遇到一個團員說，「無論是少數族裔或者是香港人，其實大家都是好人。」

這個答案讓Kashif感受很深，「因為很多人也會用種族來分好壞，有時候發生搶劫案之類的社會新聞，很多人都會『一竹篙打沉一船人』，用有色眼鏡來看待某些種族，所以當有團員說其實無分種族，大家也是好人，我感受挺深的。」

全校唯一少數族裔 流利廣東話打破隔膜

Kashif帶領的導賞團，其實也是他的成長的足跡。第一站，他先帶團員回到他的母校東華三院邱子田紀念中學，「大家猜這是一間主流中學，還是一間國際學校？」Kashif問道。在筆者的認知當中，很多少數族裔家長因為擔心子女無法跟上進度，所以都會傾向讓下一代入讀非華語學校。然而，Kashif的父母希望他可以從小學好中文，所以就讓他到一間主流中文中學讀書。

說着Kashif便從手機裏找出當年的班相，他興奮指出，他當時是全校唯一一個非華語學生。他表示，因為樣貌、膚色的不同，同學們最初都對他感到好奇，「但語言真是一種很神奇的力量，雖然外表不同，但當其他同學聽見我一口流利的廣東話，好奇心也慢慢消失，並會把我看成一個香港本地人。」

Kashif帶領的導賞團，其實也是他的成長的足跡，第一站便帶團員來到他的母校。（MWYO 青年辦公室提供圖片）

「我是巴基斯坦裔香港人」

講到種族身份問題，Kashif形容自己是一個巴基斯坦裔香港人，「我在香港出生和成長，香港是構成我身份認同的一個重要部分。但同時我的國籍是巴基斯坦，加上我的父母也是巴基斯坦人，我所信奉的也是源自巴基斯坦的伊斯蘭教，所以我會形容自己是一個巴基斯坦裔香港人。」

Kashif自信開朗的性格，亦令他在成長路上容易克服不少困難，但他坦言，能夠像他一樣，在主流環境中成長，繼而順利升讀大學並且進入職場的只屬少數。

他身邊大部分少數族裔朋友，在成長過程中都荊棘滿途。為了解弱勢少數族裔香港青年種族身份認同的發展情況，MWYO青年辦公室於去年發表《從少數族裔香港青年的身份認同看共融》研究報告，當中發現有近七成受訪者表示從未／只低程度地探索個人種族身份，且絕大多數對其種族身份感到負面。為進一步幫助這一群青年，MWYO提出一系列建議，當中包括成立少數族裔社區大使團體，讓他們發揮在體制內參與社區的職責，反映意見，提升當區整體少數族裔青年的社區歸屬感和參與度。

負責籌辦「Hi!！Strangers少數族裔生活導賞」的社工Corn指，導賞團成立的目的，是孕育不同文化背景的青年，成為自己社區裏的生活導賞員，正正亦是希望增加他們對社區的歸屬感，同時打破外界對少數族裔的定型。目前，全港各區一共有40多條獨一無二的導賞路線。

Kashif說語言真是一種很神奇的力量，「雖然外表不同，但當其他同學聽見我一口流利的廣東話，好奇心也慢慢消失，並會把我看成一個香港本地人。」（MWYO 青年辦公室提供圖片）

導賞團加入巴基斯坦元素 望促進共融

Kashif憶述，大約五、六歲就已經搬到屯門的富泰邨，對這一區的感受特別深刻，而整個導賞團亦以富泰邨為中心，其中一站我們來到邨內一幅壁畫前。壁畫上有清真寺、少數族裔的民族服裝、也有一些特別的圖案，反映了少數族裔獨有元素。Kashif解釋，這幅壁畫是富泰邨內一些少數族裔居民與救世軍的義工，以及一些藝術家一起創作的，當中反映了富泰邨有為數不少的少數族裔人士在邨內生活，壁畫正好體現了區內的共融環境。

Kashif形容，他的成長過程比較幸運，沒有遭到嚴重歧視的經歷，通常只是同學之間開玩笑 ，「例如有其他少數族裔經過，我的同學就會笑說『你的哥哥經過、你的兄弟經過』，我都不會介意。但背後其實可以看到，不少人也會用外貌、或者生理特徵去區分不同的種族。」

Kashif在屯門富泰邨住了20多年，是區內的老街坊。（MWYO 青年辦公室提供圖片）

公共屋邨也有清真寺？

轉眼間，Kashif帶我們來到行程的最後一站──富泰邨的清真寺。他們有很多宗教活動也是在那邊進行的。每當提到清真寺，腦海可能會浮現圓頂型的建築物、拱型的門、浮雕以及精美的花紋。當我們還在驚訝邨內也有圓頂型清真寺之際，Kashif領我們來到一個社區中心。

Kashif解釋，「其實清真寺也有不同的形態，當然有比較大型，好像大家在尖沙咀看見那圓頂型的清真寺，但其實這麼一個平凡的地方也可以是清真寺。不少居於富泰邨的少數族裔朋友，每當要進行宗教活動，例如祈禱、讀可蘭經、齋戒月、開齋節等，都會在這小小的清真寺舉行，也是富泰邨的另一大特色。」

Kashif於導賞團最後一站，帶團員到屯門富泰邨內的清真寺，他希望可以鼓勵更多少數族裔青年透過文化導賞融入社區，打破一般人對少數族裔的固定形象。（MWYO 青年辦公室提供圖片）

帶了導賞團差不多三年的Kashif，曾經帶過小學生團，亦曾經教授團員學習阿拉伯文，累積了不少難忘回憶。Kashif憶述，「我從小就生活在一個比較主流的環境，身邊的朋友多數都是香港人，我一向不會特別去想自己的種族身份問題，也沒有想過要把自己信奉的宗教、人生故事跟別人分享。」他坦言，最初想當導賞員只為了賺取一點外快，但是當他落手落腳編排行程、跟團員去交流之後，他漸漸產生了一份使命感。

現時，社會上對香港少數族裔共融政策大多聚焦於中文學習及就業等支援，對於他們的身心健康、人際關係、社區參與等卻完全忽略。要令到少數族裔青年對自己的身份有認同感，需要鼓勵他們開展探索，從迷惘之中找到方向。就像Kashif一樣，他希望可以鼓勵更多少數族裔青年透過文化導賞融入社區，打破一般人對少數族裔的固定形象，讓他們跟着社區一起成長，從而安心以香港為家，增加對這個家的歸屬感。