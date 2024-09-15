體育要改革｜霍啟剛倡推動商界參與運動員資助　探討發展新興運動

巴黎奧運在不久前結束，港隊以兩金兩銅的歷史佳績凱旋而歸，不過香港體育發展的議題，包括運動員的資助、體育總會的管治等，再次引起港人的關注。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛向《香港01》提出若干個建議，認為政府應趁現在作出全面及大型的檢討，例如考慮是否必要持續增加資助、探討非傳統體育項目「彎道超車」的空間、吸引外國專業團隊來港，並要探討商界參與精英運動員的發展等。



至於近年的體育總會管治爭議，他表示港協暨奧委會與政府部門緊密合作，對於管治欠佳的機構，將採取針對性措施，嚴格要求總會修正及處理問題。



巴黎奧運落幕後，社會對體育的討論不減反增，香港體育應否改革，已是不能忽視的議題。《香港01》早前向霍啟剛發出提問，議題包括運動員資助、非傳統體育項目發展、體育總會爭議、選拔制度不透明等，霍以書面詳盡回應。

談體育資助政策︰未來是否一定持續增資助？

霍啟剛表示，每逢四年一度的奧運會過後，政府會檢討精英運動員資助及體育學院政策，而香港的體育政策，已由原來的普及化、精英化、盛事化，再加入專業化及產業化，其中社會關心精英運動員的發展，便屬於精英化的一環，與其他「四化」息息相關。

因此霍啟剛希望政府今次能夠作出全面及大型的檢討，不只在過往的基礎上微調，而是能夠重新檢視定位，訂明清晰的目標，才能確定政策發展的方向。

霍啟剛指出，政府對體院的資助愈來愈多，近10年體院的全職運動員人數倍增，所以整體支援配套上的投資，也是愈來愈多。雖然港隊能夠在奧運會及亞運會中，奪得令港人驕傲的成績，證明體院精英運動員資助制度成功，過去多年的投資得到回報，但他對未來應否再持續投入資源抱有懷疑。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛。（資料圖片／梁鵬威攝）

然而未來發展是否一定要持續增加資助？而持續增加是否代表回報會更高？這是值得我們思考。 立法會議員霍啟剛

倡鼓勵社會各界及商界參與精英運動員發展

不過，當政府投放至體育的資源放緩，亦可能影響到體育發展。霍啟剛提出解決方法，指體育踏入下一個嶄新模式，需要鼓勵社會各界以及商界，參與精英運動員的發展。他建議借鏡外國的不同的案例，或是參考內地鼓勵更多社會參與的模式，並認為目前是時候開展相關議題的討論。

+ 7

對非傳統體育項目︰探討「彎道超車」可能性

香港在非傳統體育項目，例如花式跳繩等，近年在國際賽事屢獲佳績，卻不受政府重視。霍啟剛表示，國際不同的大型運動會包括奧運會等，已逐漸加入受國際認可的非傳統體育項目，例如三人籃球、滑板等。他認為香港應該認清自身優勢，探討在部份非傳統項目，會否具有「彎道超車」的空間。

霍啟剛又指，非傳統項目所得的資助，相比傳統項目很少，因此港協暨奧委會近年成立「中國香港群眾體育聯會」，便是希望認可非傳統項目。他建議政府能夠向非傳統項目，給予更大的彈性及支援，讓相關運動員能夠在國際舞台上展示才能。

翻查網頁資料，截至8月底，該體育聯會包括自由搏擊、飛鏢、摔跤、繩網、冰壺及跳繩等，共12個非傳統項目的體育總會。聯會更在8月初巴黎奧運期間，共同在觀塘舉辦城市體育嘉年華。

+ 1

談人才培育︰吸引外國專業團隊及教練來港

除了運動員的資助外，背後的團隊同樣重要。霍啟剛表示，港協暨奧委會將會從體育學院中，接手教練委員會，將會更主導教練的培訓和支援上。他認為政府未來除了支持訓練本地精英教練外，亦要檢視如何吸引外國專業團隊及教練來港，更形容為「協助港隊取得好成績的十分重要因素」。

霍啟剛並指，現時的獎勵及支持均投放至運動員，然而在專業化的過程中，教練、物理治療師、運動科研人員等幕後功臣，同樣非常重要。因此他建議政府未來的資助應兼顧專業團隊的建設。

談體育總會管治爭議︰將聯同政府部門採取針對性措施

霍啟剛表示，港協暨奧委會轄下共有80多個體育總會，每個總會訂有自身的規則，並受限於所屬的國際總會制定的規則，因此過去檢視體育總會管治的過程，極具複雜性。

不過港協暨奧委會將於9月提交體育總會管治方案，霍啟剛透露方案涉及不同範疇，但原則是要求總會在機構管治及運動員選拔上，要做到公平、公正及公開。而港協會與政府部門緊密合作，對於管治欠佳的機構，將採取針對性措施，嚴格要求總會修正及處理問題。

霍啟剛期望未來各體育總會持續完善自身的機構管治水平，以及運動員選拔制度，以回應政府及社會對體育界的期望，「有總會已經主動向港協暨奧委會尋求提升機構管治的意見，本人十分樂見此情況。」