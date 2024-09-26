滋擾記者｜記協：官員開腔後滋擾似乎停止　警方已接觸報案人跟進

香港記者協會早前反映執委及數十名記者遭無理滋擾，包括家中收恐嚇信，家人亦受牽連，隨即報警及向私隱專員公署投訴。事隔半個月，記協今天（26日）表示警方已接觸最少兩名報案人跟進，私隱專員公署將三宗投訴之一轉介警方，至於兩名記協執委報案人暫未獲警方聯繫。記協形容，當警務處處長、保安局副局長以至特首開腔回應後，滋擾似乎停止，顯示在香港法治和保安官員的威嚴下，歹徒仍然有所忌憚。



9月13日，記協主席鄭嘉如公開記協主席、執委、數十名記者受滋擾恐嚇的事件，展示社交平台上針對記者的貼文，包含記者相片及威嚇字句。（夏家朗攝）

鄭嘉如撰文提及記者受滋擾恐嚇事件

記協主席鄭嘉如在《記者之聲》撰文，重提本月公開記協主席、執委、數十名記者受滋擾恐嚇的事件。她說，執委起初誤以為只有記協成員受影響，認為不予理會，滋擾者自然會放棄。惟後來發現有多家傳媒受影響，包括《獨立媒體》、《誌傳媒》成員，以及Hong Kong Free Press創辦人，狀況持續數月，如再不行動恐怕肇事之徒會得寸進尺，牽連更廣。

記協主席鄭嘉如指自己及兩名家人亦受滋擾，有人向與其家人有關的機構發出電郵，內容涉及虛構的指控。（夏家朗攝）

鄭嘉如說，記協執委全員以及多名記者義工於是聯絡每名受影響記者、與他們會面訪談、檢視恐嚇訊息、整理時間線、監控社交媒體「起底」和惡搞訊息。記協亦向維基媒體基金會及Meta求助，並聯絡精神健康機構提供服務，鼓勵受影響人士報案，和發出《新聞工作者面對滋擾應變指南》以作預防。鄭嘉如代表記協感激義工、提供協助的專業人士和機構，在記者面對嚴峻挑戰時，不計光環與回報，施以援手。

9月14日，警務處處長蕭澤頤回應有記者及其家人稱遭受恐嚇的事件，他說香港是法治社會，如受任何恐嚇、滋擾絕對鼓勵出來報案，警方會不偏不倚、不論背景地徹查事件。（歐陽德浩攝）

9月13日，保安局副局長卓孝業被問及記者受滋擾事件，他指香港是法治社會，無論任何人都不應受威嚇、侮辱或騷擾，呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。 （歐嘉樂攝）

警方接觸最少兩人跟進 私隱公署轉介警方 記協執委暫未獲聯繫

案件亦有新進展，鄭嘉如說記者會後記協得悉警方已接觸最少兩名報案人跟進案件，私隱專員公署亦將三宗投訴之一轉介警方跟進，至於記協執委會兩位報案人暫未獲警方聯繫。記協將繼續監察狀況，鼓勵同業多交換訊息，避免再現記者獨自面對困境等情況，她說此事印證記協存在的意義。

9月17日，行政長官李家超被問到部門如何跟進記協受滋擾事件，令傳媒免於恐懼地工作，他說任何人有需要執法部門協助可以去報案，執法部門會秉公辦理。 （盧翊銘攝）

在多名官員表明不接受滋擾恐嚇的行為後，前述情況似乎全然停止。這顯示在香港法治和保安官員的威嚴下，歹徒仍然有所忌憚，不至於公然繼續其惡劣行為。 記協主席鄭嘉如

反駁有評論稱記協指控虛構 官方確認收投訴

鄭嘉如亦不點名指某些傳媒刊登評論，質疑記協的指控全部匿名、或指無人報警，暗示甚或明示指控屬虛構，她反駁「這明顯與事實相違」，因記協早於聲明提供報案人數目，警方和私隱專員公署均於短時間內向傳媒確認已收投訴、有三間傳媒機構亦發聲明確認有人員受滋擾，而記協主席亦於記者會上讀出其家人收到的滋擾信內容。

鄭嘉如不點名指某些傳媒刊登評論，質疑記協的指控全部匿名、或指無人報警，暗示甚或明示指控屬虛構，她反駁「這明顯與事實相違」。（夏家朗攝）

她說《立場》案判詞中，法官多番提出「沒提供客觀基礎」而作出的一些評論，是構成煽動罪的基礎之一，「這些時事評論人莫非沒有閱讀過記協聲明、沒有閱覽當天新聞、又無視政府回覆，而作出『沒有客觀基礎』的評論？」