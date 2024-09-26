立場新聞．判刑｜23條後修改監獄規則　鍾沛權或需續囚9.5月

《立場新聞》案兩名被告鍾沛權及林紹桐因串謀發布煽動刊物罪成，今（26日）在區域法院判刑，鍾被判囚21個月，林則獲即時釋放。鍾在2021年底被捕後已被拘留349天，約11.5個月，即他尚有約9.5個月刑期需服刑。根據《監獄規則》，一般囚犯若在獄中表現良好，可再獲扣減假期並提前釋放，刑期一般可再縮短約三分一。然而，自《維護國家安全條例》生效後，《監獄規則》亦有修改，被指干犯與危害國安相關罪行的囚犯，或不獲這刑期扣減，需服畢全部刑期，且這修訂亦適用於在修例前犯案的囚犯。若鍾未能符合新規定，有可能不獲扣減並需服畢餘下的9個半月刑期。



立場新聞前總編輯鍾沛權。(盧翊銘攝)

立場新聞前署理總編輯林紹銅獲判即時釋放。(盧翊銘攝)

《立場新聞》前署理總編輯林紹桐離開法院時未有發言。(盧翊銘攝)

被判囚21個月的鍾沛權由囚車押送離開。(江麗盈攝)

23條生效後監獄規則亦有修改

有「23條」之稱的《維護國家安全法》今年3月23日生效，當中亦修訂《監獄規則》的第69條(1)，該條文原本定明，若囚犯服刑時行為良好，可按規定獲得減刑。然而《國安法》生效後加入了(1a)的修定，指明若囚犯涉及國安罪行，除非懲教署署長信納該犯人獲減刑後不會不利於國安，否則不獲減刑。

署長信納獲減刑後不會不利國安才可獲扣減

修訂條文列明，囚犯若被裁定犯危害國家安全的罪行，除非懲教署署長信納該囚犯在獲得減刑後，不會不利於國家安全，否則該囚犯將不獲減刑，署方亦不會將該囚犯的個案轉介予監管釋囚委員會考慮。

在新規例生效前被定罪亦適用

懲教署後來亦有解釋，指這規定適用於所有涉國安罪行的囚犯，即使該囚犯在《國安法》生效之前被判刑，署長仍可根據新修訂撤銷其減刑。

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，是第一個受新規例影響的人。（資料圖片）

第二代美國隊長獲釋前兩天被取消提前釋放

有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文，是首名受這條例影響的在囚人士，他因干犯煽動分裂國家罪，於2021年11月被判囚5年9月，後來上訴獲減刑至入獄5年。他原可於今年3月25日獲釋。因應《國安法》在他原可獲釋前兩日生效，懲教署署長即引用該例，撤銷馬提早獲釋的決定，馬因而需多服刑約1年才能獲釋。

馬已申請司法覆核

馬認為條例程序不公，有違《人權法》之嫌，又對新修定是否有追溯力表示質疑。他早前已申請司法覆核，現正等候排期聆訊。

港大生張敬生早前雖獲上訴庭減刑，但不獲懲教署准提前釋放。(朱棨新攝)

港大生張敬生亦未能提前獲釋

此外，香港大學學生會評議會前主席張敬生，因在2021年7月動議支持刺警疑兇梁健輝，被控煽惑他人有意圖而傷人罪。張與另3名港大生，去年承認控罪，被判囚2年，上月經上訴獲減刑至15個月。張認為根據新刑期，他應於今年6月獲釋，但懲教署仍繼續羈留他，張因而申請人身保釋令，並要求立即釋放。

國安委裁定張仍會對國家安全不利

惟懲教署向法庭呈上國安委決定，指張仍會對國家安全不利；署長又指，張仍對刺警疑兇的暴力行為表示理解及同情，認為他未有真誠悔意，因而拒絕提前釋放張。由於《港區國安法》第十四條列明，國家安全委員會作出的決定不受司法覆核挑戰。法官考慮到國安委的決定後，即取消張人身保護令的申請，料張要須服刑至11月才能獲釋。

案件編號：DCCC 265/2022