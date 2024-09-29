無處不旅遊｜內地客成深度遊主要消費人群？議員倡增文旅儲備

疫情後內地訪港旅客傾向個人遊打卡，過往「爆買」情況不復再，加上遊客轉往其他城市，香港面臨重大困境。旅遊生態改變，本地業界思考推出更多深度遊，期望吸引新一批旅客，然而，本港由文化資源以至人手，均有大量改進空間。



根據旅發局數據，今年首7個月訪港旅客共有約1,650萬人次，其中內地旅客約1,308萬人次，佔比近八成。有本地旅行社人士向《香港01》預期，內地遊客將成為本地深度遊的重要消費人群。



為發掘此重要市場，旅遊業議會將與內地網絡供應商合作設專屬平台，向內地訪客旅客推介香港深度遊旅行團。



深度遊要「有嘢講」 郭偉強倡發掘吉澳建築資源

旅遊業界打造深度遊之勢如火如荼，中聯辦主任鄭雁雄今年9月初出席活動時，亦呼籲業界創新，將吸引內地5億多中高產作為目標。香港太子旅遊負責人林炳成認為，以往的購物打卡模式對內地旅客吸引力下降，文化深度遊大有可為。

不過，本港對文化資源的發掘又是否足夠呢？以吉澳為例，文旅資源豐富，如供奉觀音的水月宮、三百多年歷史的六角古井、乾隆年間的天后宮、百年歷史的姻緣樹、五十年代啟用的校舍，且展板陳設、語音導賞等配備完善。上周四（26日）工聯會立法會議員郭偉强率團考察吉澳時，指歷史建築方面可再進取，進一步發掘、翻修為民宿或者博物館，「有好多舊工廠、船廠、油榨廠，歷史過程值得還原」，以增加當地文化旅遊的儲備。

香港太子旅遊負責人林炳成透露，是次合作以深度遊為重點，讓內地遊客揀選如綠色旅遊、飲食文化、歷史等特色行程，還有酒店、零售業優惠資訊，相信可以帶動旅遊業發展。（資料圖片）

中移動將推出服務 讓内地客揀深度遊產品

香港旅遊業議會日前發佈內部通告稱，將與中國移動香港合作，讓會員在其內地手機應用程式平台銷售及推廣特色旅遊產品，並鼓勵會員設計涵蓋盛事、藝術文化等活動的特色行程，服務預計10月21日上線。香港太子旅遊負責人林炳成透露，是次合作以深度遊為重點，讓內地遊客揀選如綠色旅遊、飲食文化、歷史等特色行程，還有酒店、零售業優惠資訊，相信可以帶動旅遊業發展。

考察團導賞員、資深歷史掌故課程導師蘇萬興亦期望，當局可組織編寫典故材料，加強對導賞員在歷史掌故、講解技巧方面的培訓。（周令知攝）

倡設培養導賞員文化知識及講解技巧

疫情衝擊下，旅遊業人才流失，而林炳成今年5月接受訪問時亦提到，尚屬起步階段的深度遊，暫未能令人覺得提供穩定前景及收入，吸納新人困難。提及解決方法，他透露，一個月前已向旅發局提議，於旅遊業資歷架構中設「導賞導遊」一項，規範地培養精通掌故軼事的導遊。

「要讓導賞員、導遊『有嘢講』。」考察團導賞員、資深歷史掌故課程導師蘇萬興亦期望，政府可提供更多文化資料，加強對導賞員在歷史掌故、講解技巧方面的培訓。

蘇萬興又分享自身帶團經歷說，導賞員的收入不穩定，「唔係日日都有得收幾百蚊」，難以說服有心人士將導賞作為正職。他呼籲設立職級架構，讓有意入行的人士看到職業前景。