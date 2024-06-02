市建局10月推三條深度遊路線　招中上環街坊導賞助了解當區變遷

市建局行政總監韋志成今日（2日）發表網誌指，預計10月會推出三條以中上環作為試點的「城蹤遊」路線，舉辦約40個導賞團供超過500名市民及遊客參加；三條路線分別涵蓋歷史與建築、飲食與社區風貌，以及藝術文化，並由當區街坊組成導賞團，讓市民遊客免費參加。韋志成表示，期望市民和遊客可透過「城蹤遊」，構建「中上環歷史及人文藝術地圖」。



韋志成說，過去一個多星期，市建局團隊在策劃導賞活動時，考慮到除了藝術文化外，路線途經的不同更新項目時，亦擁有豐富的歷史故事、建築特色及民生風俗，並就此設計了三條主題導賞路線供市民及遊客免費參加，包括（一）歷史與建築、（二）飲食與社區風貌，以及（三）藝術文化，讓參加者能夠按興趣，以深度遊方式探索中上環。

市建局即將展開導賞員招募和培訓工作，並將集中邀請在當區長大、或曾於此工作的年長人士擔當導賞員，鼓勵其將回憶及生活小故事融入、豐富導賞內容。中上環首個「城蹤遊」預計於今年10月推出，並舉辦約40個導賞團供超過500名市民及遊客參加。

韋志成續指，三條導賞路線將圍繞集歷史建築、藝廊、街頭壁畫和美食景點於一身、被國際知名旅遊雜誌評為今年全球第二「最型格街道」而設計的荷李活道，局方希望借助「城蹤遊」，將周邊的特色街道串連，提升整個地區成為「型格社區」，進一步加強地區特色及活力。

「歷史與建築遊」參觀中環街市等歷史建築 設唐樓體驗館感受往昔

三條主題導賞路線中，「歷史與建築遊」首先會參觀擁有超過80年歷史的三級歷史建築中環街市，導賞員會詳細講解市建局的保育活化工作，以及介紹建築特色與街市功能關係，如六組不同類型的街市攤檔如何配合貨物品種的銷售而設計，又或因應街市需要良好通風而採用中庭的設計以加強鮮風流動等。

其後則會沿著連接中環街市二樓的半山扶手電梯，去到包括位於荷李活道的兩項法定古蹟、前身為中區警署建築群的「大館」及文武廟；同為三級歷史建築的PMQ元創方，與及前身為必列啫士街街市的香港新聞博覽館，還有由市建局進行活化的士丹頓街項目；讓參加者了解昔日香港居民的生活及文化。

其中位於士丹頓街88號的二級歷史建築唐樓，則保留了一個單位作「唐樓體驗館」，展出包括生活舊物、唐樓建築特色如「上海批盪」、紅磚牆身和花紋地磚等，讓公眾近距離欣賞。另外，路線亦邀得區內籌辦地區盂蘭勝會數十載的「中區卅間街坊盂蘭會」理事長黃勤愛，講述他在當區一帶成長的故事及目睹的變遷，以及介紹地區盂蘭勝會特色。

飲飲食食體會港人買嘢生活 藝術文化遊打卡認識演變

至於「飲食與社區風貌遊」，同樣於中環街市起步，參觀有百年歷史的嘉咸街市集，及區內一些「老字號」，包括以感冒止咳茶聞名的「春回堂藥行」、至今堅持以傳統人手絞蔗取汁製作竹蔗水和蔗汁糕的「公利真料竹蔗水」，以及毗鄰嘉咸市集、以港式「絲襪奶茶」聞名中外的「蘭芳園」等，讓參加者體驗地道港人「行街買嘢」生活。

而導賞路線的講解嘉賓，則包括家中三代經營鮮肉生意、自小於區內街市打滾的材哥，由他分享日常見聞、街市行情，以至港人「行街買餸」的習慣。

最後的藝術文化遊，則引領參加者欣賞中上環多個壁畫「打卡」點，包括市建局與本地及海外藝術家合作策劃、以地區歷史及特色為題的十多幅壁畫作品，讓參加者可加深對中上環的認識，以及其多年演變。

韋志成：望城蹤遊可拋磚引玉 日後或於九龍城、花墟推

韋志成於文末指，今次「城蹤遊」由多個打卡「點」組成三條路「線」，而這些路線只是構建「中上環歷史及人文藝術地圖」一部分；推而廣之，可以透過例如街道美化、地區營造等不同手法的工作，由「線」及至一個片區的「面」來加強地區的特色和活力。

市建局行政總監韋志成今日（2日）發表網誌指，預計10月會推出三條以中上環作為試點的「城蹤遊」路線。（資料圖片／張浩維攝）

他認為，以鄰近路線的「蘇豪」區為例，仍然蘊藏不少活化更新潛力，相信可進一步提升該區獨特性，將荷李活道從「最型格街道」昇華擴大至「最型格社區」。他又指市建局資源有限，今次「城蹤遊」期望可「拋磚引玉」，促進政、商、民三方協力，展現地區個性和動人之處，加深市民和旅客的認識，將香港的品牌和故事傳得更廣、更遠。

日後也會總結中上環試行經驗，探討應用在九龍城「龍城」區，以及太子花墟一帶，推出「城蹤遊」的可能。