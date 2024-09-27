中國仲裁周首辦大律師公會研討會　杜淦堃：重視香港國際仲裁角色

第12屆中國仲裁周（China Arbitration Week）在北京展開，首次舉辦香港大律師公會75周年專題研討會，約100名內地法律及企業代表參與，並有身處新加坡的法律顧問在線上出席。



大律師公會主席杜淦堃致辭時表示，設立專場研討會反映內地重視香港作為國際仲裁及爭議解決中心的角色，期望內地律師與香港大律師繼續緊密合作，提升國家仲裁服務水平。



中國仲裁周由中國國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC）主辦，國內外超過30個城市舉行連線會議。而今次大律師公會專題研討會首次舉辦，內地多間律師事務所、銀行及證券界均有代表參與。

杜淦堃在研討會上分享，曾有仲裁案件，內地企業透過內地律師委聘香港大律師，最終勝訴。新浪集團代表谷海燕形容香港大律師「既有技術，又有經驗，最重要是能聽懂內地故事」，是重要伙伴。

杜淦堃：香港是全球商貿重要仲裁地

對於香港的優勢，杜淦堃強調香港是全球商貿環境中一個重要仲裁地，在普通法制度下，法院重視證人供詞及文件證據，確保公平公正處理涉及不同國家或地區的案件，加上香港大律師擁有普通法背景及兩文三語雙重優勢，成為內地企業解決涉及國際仲裁的首選地點。

大律師公會副主席毛樂禮主持第二節討論時說，香港與新加坡在仲裁方面均極具競爭力，是次活動正好提供平台，讓法律人才交流，互相借鑑經驗。

最後一節專題討論由公會副名譽秘書王永愷主持，邀請梁定邦及公會前主席譚允芝對談。