國慶75周年｜陳國基：積極穩妥推進改革　陳茂波：識變應變求變

今天（1日）是中華人民共和國成立75周年。政務司司長陳國基表示，香港和祖國同呼吸、共命運，稱本屆政府致力推動「一國兩制」事業行穩致遠，力圖通過發展來增進民生福祉，帶領特區從「由亂到治」邁向「由治及興」。他表示，政府會積極穩妥推進特區各領域改革；繼續敢於擔當、善作善成，為中華民族偉大復興發揮更大作用。



陳國基表示特區會積極穩妥推進特區各領域改革。（楊凱力攝）

完成了基本法23條立法 26年8個月19日的歷史使命

他列舉多項本屆政府多方面工作成績，補齊國安漏洞方面，他表示，完成了《基本法》第23條本地立法的憲制責任，完成了26年8個月19日的歷史使命，為國慶七十五周年獻禮。至於增強發展動能，他表示一方面，強化固有的經濟增長引擎，包括大力推動盛事經濟、主動外訪拓展經貿聯系；另一方面著力開拓新發展動能：建設北部都會區，發展新質生產力。

對於搶企業搶人才，他表示截至今年8月底，已有超過63000人透過「高才通」來港發展。至於提升市民幸福感，他指過去成立了關愛隊、推出「共創明『Teen』計劃」、「社區客廳試行計劃」、「在校課後託管服務計劃」等措施。就推動愛國主義教育，已在憲法和基本法推廣督導委員會下成立愛國主義教育工作小組。

以「精準識變、科學應變、主動求變」的精神 推動香港不斷改革創新

財政司司長陳茂波亦在Facebook祝賀國慶，表示為國家的非凡成就，感到無比自豪；也為民族的偉大復興，繼續竭誠奮鬥。他表示，在三中全會精神的引領下，會繼續積極融入國家發展大局，更好發揮「一國兩制」的優勢，以「精準識變、科學應變、主動求變」的精神，推動香港不斷改革創新、迎來新機遇。

楊何蓓茵拍片賀國慶。（楊何蓓茵Facebook）

公務員事務局75人拍片賀國慶

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，中國取得了世界刮目相看的偉大成就，代17萬多公務員為祖國送上祝福。公務員事務局更邀75人拍攝短片，包括楊何蓓茵、常任秘書長梁卓文、公務員學院院長郭蔭庶、副秘書長張誼、陳元德和劉思敏、以及一般職系處長陳信禧等。

楊何蓓茵指，公務員會繼續全力支持和配合行政長官施政，讓香港在融入國家的發展中，發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能，為國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的貢獻。