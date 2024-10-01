國慶75周年｜反覆引述夏寶龍講話　李家超：香港要不斷改革

行政長官李家超在今日的（1日）75周年國慶酒會上致辭中，勾劃出未來工作方向，再次談及香港要改革的問題。他指香港處於關鍵的經濟轉型期，前進道路有挑戰，但香港的機遇大於挑戰，當中多次引述港澳辦主任夏寶龍講話，包括「使一個個金字招牌更加閃亮」、「把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動」等。他表示要深化改革，並重提其改革理念，強調要因地制宜、不斷改革、識變、求變、以自身所長、貢獻國家所需。



此外，他又引用國家主席習近平在2013年10月7日，於巴釐島出席亞太經合組織工商領導人峰會發表演講時引用的「浩渺行無極，揚帆但信風」。詩句出自唐詩《送朴山人歸新羅》，意思是廣闊無垠的大海沒有盡頭，揚起風帆向著目的地御風而行。



李家超在國慶酒會上致辭（蘇煒然攝）

李家超：國家展現大國擔當 堅持以人民為中心

李家超致辭時表示，回顧過去四分之三個世紀，中華民族站起來、富起來、強起來，表示國家穩居第二大經濟體，是製造業、貨物貿易、外匯儲備第一大國，國際影響力舉足輕重。他又稱，國家75年來積極對外開放，十八大以來已經與150多個國家、30多個國際組織簽署230多份共建一帶一路文件， 展現大國擔當。他表示國家創新體系不斷完善，新質生產力強力推動高質量發展，75年來堅持人民為中心、脫貧攻堅戰取得全面勝利，人均國民總收入13400美元，達到全面小康社會。

李家超表示，香港一直是貢獻者、受益者，香港發展離不開國家，今年是《粵港澳大灣區規劃綱要》公佈5周年，表示香港持續推動高水平發展，加快建設世界級灣區，稱大灣區為香港帶來龐大機遇。航天事業方面，20大報告提出加快建設，他指出，香港有一位市民成為預備航天員，香港參與航天任務有全新突破，為香港撰寫光輝歷史，香港要繼續發揮背靠祖國、聯同國際的獨特優勢。

特區今日舉行國慶酒會（蘇煒然攝）

使一個個金字招牌更加閃亮

他在國慶演辭中，也有交代未來工作方向，當中不時引述夏寶龍有關香港的講話內容。首先，李家超表示要強化自身優勢，抓緊發展機遇，使一個個「金字招牌」更加閃亮。他表示，全球金融中心報告指香港排名全球第三，表示體系及香港營商環境有堅韌實力，證明政府措施方向正確；海運要繼續發展高增值專業服務，與內地協同發展；機場三跑完成後會進一步凸顯香港航空樞紐地位；創科中心地位獲得肯定，他表示搶企業搶人才取得成績。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（政府新聞處相片）

港澳辦主任夏寶龍今年4月15日的全民國家安全教育日時列舉出7個香港的「金字招牌」，更叮囑「傳統優勢不是一成不變，金字招牌亦不是一勞永逸」，寄語香港要「順勢而為，順時而為」，建立新優勢。他當時亦指出，需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個「金字招牌」更加閃亮。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

深化改革 推動香港由治及興

其次，李家超指，要深化改革、發展經濟、改善民生、團結各界共同推動由治及興。他表示，本屆政府求變求進，扭轉經濟負增長地步，2年多家庭收入增加約2800元，目標是市民有更好生活、居住有更好房屋、青年更好發展、長者有更好照顧、社會關愛共融、市民安居樂業，政府維護國家主權、安全為最高原則，弘揚愛國愛港為核心，會締造與一國兩制相適應的主流價值觀。他表示會團結社會各界將愛國愛港熱情轉為一項一項實際行動，齊心協力推動香港由治及興。

夏寶龍上月20日在北京會見李家超，便點名香港工商界、企業家，望他們支持特區，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動。當時有政界人士認為，雖則點名工商界，實際建制派均有責任推進社會發展。

李家超表示要深化改革，亦重提他的改革理念。（蘇煒然攝）

續當好超級聯繫人、超級增值人角色

李家超致辭的第三點，表示要繼續主動融入國家發展大局，當好國內國際超級聯繫人及增值人，全面提升香港經濟力。他指要不斷提升國際競爭力，香港作為一帶一路倡議功能平台，要積極拓展東南亞、中東、北非等經貿網絡，要發揮更大橋樑作用，持續鞏固提升國際金融航運中心，打造國際高端人才集聚高地。

香港處於關鍵的經濟轉型期 重提改革理念

他表示，世界百年未有的大變局正加速演進，香港處於關鍵的經濟轉型期，前進道路有挑戰，但香港的機遇大於挑戰。他表示要因地制宜，不斷改革，識變、求變「破樽頸、補短板、除障礙」，固本培元，鞏固提升香港優勢，充分把握機遇讓市民分享發展紅利，同時以自身所長貢獻國家所需。

李家超引述習近平講話（影片截圖）

引述習近平講話 承載美好祝願

最後，他引用國家主席習近平分別在2013年10月7日在巴釐島出席亞太經合組織工商領導人峰會發表演講及國慶65周年招待會上的講話：「浩渺行無極，揚帆但信風。」願要乘二十大東風，推進改革，與國家共進步共繁榮，為中華民族作出新的更大貢獻，並祝祖國富強昌盛，香港繁榮穩定。

《送樸山人歸新羅》

浩渺行無極，揚帆但信風

雲山過海半，鄉樹入舟中

波定遙天出，沙平遠岸窮

離心寄何處，目擊曙霞東

「浩渺行無極，揚帆但信風。」出自唐詩《送樸山人歸新羅》。此詩為一首贈別詩，意思是廣闊無垠的大海沒有盡頭，揚起風帆向著目的地御風而行。這風是順風、好風、利風，承載了詩人對友人的美好祝願。