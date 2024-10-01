南區水上人嫁娶表演唱鹹水歌賀國慶　民政署長：高質｜政壇諸事町

國慶75周年，各區有多項慶祝活動，其中香港仔海濱公園今日（1日）舉行「南區漁港情濃歲月之漁家嫁娶」活動賀國慶，將傳統漁家嫁娶儀式搬上舞台。出席的民政事務署署長張趙凱渝讚揚主辦的南區各界婦女活動委員會，多年來組織關愛活動、內地文化交流團等高質活動，相信未來加強凝聚愛國愛港的婦女力量，貢獻國家。



「南區漁港情濃歲月之漁家嫁娶」演出今日（1日）於香港仔海濱公園舉行。(何夏怡攝)

漁家嫁娶儀式表演 成為賀國慶活動

南區漁港文化悠久，今次活動以歌舞配合傳統儀式表演，如「脫學」、「繡花」、「過大禮」及「上頭」等，更有漁民婦女為新人演繹傳統的「嘆家姐」、「兄妹鹹水歌」；新人的親朋戚友亦按照「陸上行舟」傳統，模擬在水上撐船接新娘。

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現場亦有熊貓主題打卡點，並向參加者贈送熊貓公仔和鎖匙扣。活動由南區各界婦女活動委員會、南區各界慶典委員會、香港漁民互助社、南區民政事務處合辦，民政事務總署贊助。

張趙凱渝：南區婦女委組織高質活動

民政事務總署署長張趙凱渝表示，今天是國慶75周年，希望祖國富強、國泰民安。她說，中國是全球第二大經濟體，在科技、文化、體育領域發展卓越，而婦女是推動國家發展的中流砥柱，發揮著女性獨有的智慧、勇氣與擔當。她讚揚南區各界婦女活動委員會在婦女團體的支持下，每年組織多個高質量活動，如關愛活動、內地交流活動等。

張趙凱渝說，委員會推動兩地文化交流，亦為婦女和社區福祉奔走，相信未來會凝聚愛國愛港的婦女力量，盡力為國家建設和民族偉大復興貢獻。最後，她祝願國家富強，南區日日進步，大家身體健康。