十一國慶優惠｜卓永興訪灣仔市集　全單75折買內地土產　食蝦多士

十一國慶，香港有多項慶祝活動及消費優惠。政務司副司長卓永興今早（1日）參與升旗儀式和國慶酒會，也在灣仔多處消費，包括在灣仔交加街的露天市集選購內地土特產、衣物、零食，又在一家茶室，享用蝦多士、熱狗、雪糕涼粉等美食。他呼籲市民享用各種優惠及參與慶祝活動，感受國慶氣氛。



政務司副司長卓永興（右）今日（10月1日）在灣仔交加街市集消費。（政府新聞處）

政務司副司長卓永興參與國慶日升旗儀式及酒會後，在灣仔多處消費，享用國慶的飲食及購物優惠。

其中，他在灣仔交加街的露天市集選購內地土特產、衣物、零食，之後在一家茶室，享用多種美食如蝦多士、熱狗、雪糕涼粉等，全單有七五折優惠。他其後又在鵝頸街市熟食中心，以七五折價錢，購買多種燒味和咖哩羊腩。

政務司副司長卓永興（右）到灣仔鵝頸街市熟食中心，以七五折價錢外賣燒味。（政府新聞處）

卓永興在市集與不同商販和市民交談，樂見市民支持國慶的各項優惠及活動，呼籲市民享用各種優惠及參與慶祝活動，親身感受國慶氣氛。