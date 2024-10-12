施政報告前瞻｜01消息：再培訓課程擬准大學學歷報讀　增課程種類

新一份施政報告下周三（16日）發表，《香港01》獲悉，職業教育培訓方面將有著墨。去年施政報告要求僱員再培訓局檢討定位，包括服務範圍、培訓策略及營運模式。消息指，檢討報告傾向建議將課程報讀資格，由副學士放寬至學士，按現時津貼額，學員每月最高可獲8,000元津貼；又建議邀顧問檢討課程種類，配合經濟轉型及當前勞動市場需求，畢竟創科成為未來趨勢；另外探討培訓形式更具彈性，其中一個方向是訂標準放寬網上授課規定。



僱員再培訓局2007年放寬課程報讀資格至副學士，沿用至今17年。（蘇煒然攝）

再培訓局課程限副學士或以下人士報讀

再培訓局1992年根據《僱員再培訓條例》成立，現透過約80間委任培訓機構，提供約 700個培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能訓練。最初課程報讀資格是年滿30歲、中三程度或以下的失業人士，2007年再培訓局放寬至年滿15歲、副學位程度或以下的待業或失業的人士，沿用至今17年。

去年10月26日，特首李家超在施政報告提出。（林靄怡攝）

料今年著墨職業教育培訓

行政長官李家超去年於施政報告提出檢視再培訓局的服務範圍、培訓策略及營運模式等，配合香港的經濟發展和人力培訓需要，推動全民持續進修及技能提升。《香港01》獲悉，勞福局已收到再培訓局提交的檢討報告，預料新一份施政報告將在職業教育培訓方面有著墨，報讀資格是其中一個檢討方向。

9月14日，李家超落區巧遇市民要求放寬再培訓課程報讀資格，圖為當天到訪酒樓的相片。（李家超Facebook相片）

落區巧遇市民要求放寬報讀資格

巧合地，李家超上月14日為施政報告諮詢落區，到訪黃大仙一間酒樓時，遇到兩名印刷業從業員。她們向李家超表達行業急速轉型，「問他有否再培訓課程，幫到我們的工友。看那些課程（報讀資格）的最低學歷與最高學歷可否放寬，他指也可以」。

勞福局官員曾稱研究修例檢討再培訓局課程是否僅接受大專以下學歷人士報讀。（資料圖片／李澤彤攝）

01消息：再培訓課程擬准大學學歷報讀

勞福局官員近月開腔表明研究修例，檢討再培訓局課程是否僅接受大專以下學歷人士報讀，研究將再培訓局課程涵蓋至高學歷僱員。

消息指，檢討報告初步傾向建議將課程報讀資格，由副學士放寬至學士，皆因大學畢業人數愈來愈多，大專生已經佔勞動人口約45%，具高學歷的勞動人口，希望針對香港經濟轉型及勞動人口變化，為再培訓局未來10年工作作好定位，用好獲分配的資源。

報讀再培訓課程的學員，大多是50至60歲人士，他們較有興趣前線工作。（資料圖片）

再培訓學員以中年人為主 4月試行放寬創科課程報讀資格

多於一個培訓機構向筆者坦言，現時報讀再培訓課程的學員，大多是50至60歲人士，他們較有興趣前線工作，形容「後生仔絕少」，畢竟現時到處也是大學生，若與時並進放寬報讀資格，相信會獲社會歡迎。

不過，究竟是全部課程劃一放寬至大學學歷，抑或某類課程才適用，有待公布。

然而，再培訓局今年4月已試行放寬報讀資格，推出「創科．愛增值」計劃，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，涵蓋人工智能、區塊鏈技術、雲端計算、虛擬實境應用程式、機械人流程自動化等，重點在於引入不限學歷的特別安排，鼓勵市民增值，支援行業數碼轉型，每名學員可獲最高每月8,000元的津貼。

消息指，再培訓課程種類要交由顧問研究，以切合當前行業、勞動力的需求。（資料圖片）

消息：邀顧問研究課程切合行業需求 創科成未來趨勢

除了報讀資格，據悉課程種類亦是檢討範圍之一。過去曾有議員批評再培訓局課程按「市場喜好」而非「就業導向」，直言「開出大量沖咖啡班、插花班」，對再就業沒大幫助。工聯會早前建議配合八大中心發展，對接新質生產力，將科技及人工智能等應用資訊科技元素列入課程必修科目，協助港人取得兩地認可的資格，提升本地僱員競爭力。

消息指，課程種類要交由顧問研究，以切合當前行業、勞動力的需求，「以前就基層褓母、陪月，宜家時代變得好快，講AI、Web 3.0」，暫未指明具體開展的新課程，目的是希望幫到學員再就業，而非「興趣班」，將來即使轉行也能夠「接地氣」。

培訓機構過往會協助僱主招聘及開辦職前培訓課程，僱主會在課程開始前與學員簽訂僱傭合約。（資料圖片）

另外亦繼續鼓勵「企業包班」，即培訓機構協助僱主招聘及開辦職前培訓課程，僱主會在課程開始前與學員簽訂僱傭合約，合約期於職前培訓課程完結後開始。勞工及福利局局長孫玉菡今年8月出席再培訓局活動時亦表明，希望用好再培訓局資源及企業的一番好意，再加上學員自身努力，為事業打好基礎。

再培訓局2020年12月疫情期間一度暫停所有面授課堂，改為網上授課，至2021年2月疫情稍為穩定才逐漸復常。（資料圖片）

消息：探討放寬網上授課規定

據悉上課形式亦是檢討範圍之一，再培訓局2020年12月疫情期間一度暫停所有面授課堂，改為網上授課，至2021年2月疫情稍為穩定才逐漸復常，當時有500多個課程恢復面授課堂，佔再培訓局所有課程約8成。

時至今天，根據再培訓局的網頁，有38個就業掛鈎課程獲批網上授課，包括陪月、甜品製作等；33個非就業掛鈎課程獲批網上授課。

消息指，再培訓局的檢討亦包括探討放寬網上授課規定，現時並非所有課程都容許網上授課，要經再培訓局逐項審批，若訂立統一標準放寬網上授課規定，相信可以提供彈性，便利學員上課。

勞工及福利局局長孫玉菡今年8月出席再培訓局活動時亦表明，希望用好再培訓局資源及企業的一番好意，再加上學員自身努力，為事業打好基礎。（資料圖片/蘇煒然攝）

維持全日制學員才獲資助安排

對於有工會曾建議將津貼涵蓋至兼讀制課程，消息指傾向維持全日制學員才獲每月限額8,000元資助的安排，畢竟涉及公帑，擔心「所有學員讀完都有就好誇張」。