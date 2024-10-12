施政報告前瞻｜01消息：再培訓課程擬准大學學歷報讀 增課程種類
新一份施政報告下周三（16日）發表，《香港01》獲悉，職業教育培訓方面將有著墨。去年施政報告要求僱員再培訓局檢討定位，包括服務範圍、培訓策略及營運模式。消息指，檢討報告傾向建議將課程報讀資格，由副學士放寬至學士，按現時津貼額，學員每月最高可獲8,000元津貼；又建議邀顧問檢討課程種類，配合經濟轉型及當前勞動市場需求，畢竟創科成為未來趨勢；另外探討培訓形式更具彈性，其中一個方向是訂標準放寬網上授課規定。
再培訓局課程限副學士或以下人士報讀
再培訓局1992年根據《僱員再培訓條例》成立，現透過約80間委任培訓機構，提供約 700個培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能訓練。最初課程報讀資格是年滿30歲、中三程度或以下的失業人士，2007年再培訓局放寬至年滿15歲、副學位程度或以下的待業或失業的人士，沿用至今17年。
料今年著墨職業教育培訓
行政長官李家超去年於施政報告提出檢視再培訓局的服務範圍、培訓策略及營運模式等，配合香港的經濟發展和人力培訓需要，推動全民持續進修及技能提升。《香港01》獲悉，勞福局已收到再培訓局提交的檢討報告，預料新一份施政報告將在職業教育培訓方面有著墨，報讀資格是其中一個檢討方向。
落區巧遇市民要求放寬報讀資格
巧合地，李家超上月14日為施政報告諮詢落區，到訪黃大仙一間酒樓時，遇到兩名印刷業從業員。她們向李家超表達行業急速轉型，「問他有否再培訓課程，幫到我們的工友。看那些課程（報讀資格）的最低學歷與最高學歷可否放寬，他指也可以」。
01消息：再培訓課程擬准大學學歷報讀
勞福局官員近月開腔表明研究修例，檢討再培訓局課程是否僅接受大專以下學歷人士報讀，研究將再培訓局課程涵蓋至高學歷僱員。
消息指，檢討報告初步傾向建議將課程報讀資格，由副學士放寬至學士，皆因大學畢業人數愈來愈多，大專生已經佔勞動人口約45%，具高學歷的勞動人口，希望針對香港經濟轉型及勞動人口變化，為再培訓局未來10年工作作好定位，用好獲分配的資源。
再培訓學員以中年人為主 4月試行放寬創科課程報讀資格
多於一個培訓機構向筆者坦言，現時報讀再培訓課程的學員，大多是50至60歲人士，他們較有興趣前線工作，形容「後生仔絕少」，畢竟現時到處也是大學生，若與時並進放寬報讀資格，相信會獲社會歡迎。
不過，究竟是全部課程劃一放寬至大學學歷，抑或某類課程才適用，有待公布。
然而，再培訓局今年4月已試行放寬報讀資格，推出「創科．愛增值」計劃，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，涵蓋人工智能、區塊鏈技術、雲端計算、虛擬實境應用程式、機械人流程自動化等，重點在於引入不限學歷的特別安排，鼓勵市民增值，支援行業數碼轉型，每名學員可獲最高每月8,000元的津貼。
消息：邀顧問研究課程切合行業需求 創科成未來趨勢
除了報讀資格，據悉課程種類亦是檢討範圍之一。過去曾有議員批評再培訓局課程按「市場喜好」而非「就業導向」，直言「開出大量沖咖啡班、插花班」，對再就業沒大幫助。工聯會早前建議配合八大中心發展，對接新質生產力，將科技及人工智能等應用資訊科技元素列入課程必修科目，協助港人取得兩地認可的資格，提升本地僱員競爭力。
消息指，課程種類要交由顧問研究，以切合當前行業、勞動力的需求，「以前就基層褓母、陪月，宜家時代變得好快，講AI、Web 3.0」，暫未指明具體開展的新課程，目的是希望幫到學員再就業，而非「興趣班」，將來即使轉行也能夠「接地氣」。
另外亦繼續鼓勵「企業包班」，即培訓機構協助僱主招聘及開辦職前培訓課程，僱主會在課程開始前與學員簽訂僱傭合約，合約期於職前培訓課程完結後開始。勞工及福利局局長孫玉菡今年8月出席再培訓局活動時亦表明，希望用好再培訓局資源及企業的一番好意，再加上學員自身努力，為事業打好基礎。
消息：探討放寬網上授課規定
據悉上課形式亦是檢討範圍之一，再培訓局2020年12月疫情期間一度暫停所有面授課堂，改為網上授課，至2021年2月疫情稍為穩定才逐漸復常，當時有500多個課程恢復面授課堂，佔再培訓局所有課程約8成。
時至今天，根據再培訓局的網頁，有38個就業掛鈎課程獲批網上授課，包括陪月、甜品製作等；33個非就業掛鈎課程獲批網上授課。
消息指，再培訓局的檢討亦包括探討放寬網上授課規定，現時並非所有課程都容許網上授課，要經再培訓局逐項審批，若訂立統一標準放寬網上授課規定，相信可以提供彈性，便利學員上課。
維持全日制學員才獲資助安排
對於有工會曾建議將津貼涵蓋至兼讀制課程，消息指傾向維持全日制學員才獲每月限額8,000元資助的安排，畢竟涉及公帑，擔心「所有學員讀完都有就好誇張」。