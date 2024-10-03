港澳辦：一國兩制是基本國策　堅持中央全面管治權與港澳高度自治

今年是國慶75周年，國務院港澳事務辦公室周三（2日)發表署名文章，指出在港澳地區實施「一國兩制」是國家的一項基本國策，形容是「前無古人的偉大創舉」，在沒有先例可循和現成經驗借鑒的情況下，中央帶領香港、澳門特區政府和社會各界積極探索前進，全力推動一國兩制實踐取得舉世公認的成功。



文章指中央全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」及「愛國者治澳」，保持港澳獨特地位和優勢。



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文章題為《「一國兩制」成功實踐是新中國光輝歷程中的一篇華彩樂章》，以「港澳平」名義發出。文章開首指出，香港和澳門在國慶日處處都洋溢著一份特別的驕傲和自豪，「是作為祖國大家庭成員對國家富強、民族覆興的與有榮焉，也是作為直接參與者對一國兩制成功實踐為新中國光輝歷程增添一篇華彩樂章的與有榮焉」。

文章指出，中央始終把推動一國兩制行穩致遠擺在治國理政的重要位置，中共總書記習近平強調，中央處理港澳事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和港澳的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。十九大報告、十九屆四中全會及十九屆六中全會都充分凸顯一國兩制成功實踐，在國家發展全局中的特殊重要分量。

文章強調香港及澳門在一國兩制下為國家改革開放和現代化建設作出的特殊重要貢獻有目共睹，引述習近平總書記在2018年會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時鮮明指出，在國家改革開放進程中，「港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所作出的貢獻是重大的，所發揮的作用是不可替代的」，習還從6個方面高度概括港澳對國家改革開放和現代化建設發揮的主要作用。

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港澳辦形容一國兩制是前無古人的偉大創舉，習近平總書記指出，在統一的國家之內，國家主體實行社會主義制度，個別地區依法實行資本主義制度，這在過往的人類政治實踐中還從未有過。一國兩制體現了海納百川、有容乃大的中國智慧，體現了求同存異、共謀發展的中國氣派，為國際社會解決類似問題提供了中國方案，是中國為人類文明進步作出的重大貢獻。

文章中提到，在沒有先例可循和現成經驗借鑒的情況下，中央帶領香港、澳門特區政府和社會各界積極探索前進，全力推動一國兩制實踐取得舉世公認的成功。按照一國兩制方針，港澳順利回歸祖國，重新納入國家治理體系，走上同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路。中央全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，保持港澳獨特地位和優勢；港澳原有資本主義制度和生活方式保持不變，法律基本不變。

文章指出，港澳同胞當家作主，自行管理特別行政區自治範圍內事務。「港澳居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。」在祖國全力支持下，港澳戰勝各種風雨挑戰，保持長期穩定發展良好態勢；特別是根據實踐需要，中央帶領香港、澳門特區政府和社會各界勇於開拓。「如今，世人已充分認同一國兩制行得通、辦得到、得人心，並為之讚嘆不已。」