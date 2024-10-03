葉劉提議以色列人移民香港更開心　領事館留言咁回應｜政壇諸事町

加沙戰爭周年前夕，以色列入侵黎巴嫩，與哈馬斯、黎巴嫩真主黨交戰，伊朗也對以色列發射導彈報復。身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀今天（3日）在社交平台X表示，以色列可能在哈馬斯和真主黨的交戰中勝利，但會輸掉國家，「任何以色列人如想在安全地方生活和撫養孩子，可以考慮香港。你可以在我們的城市生活得幸福、開心。」



葉劉的評論獲以色列駐港總領事館親自留言回覆，指以色列人曾面臨挑戰，並變得更堅強，形容是有韌性的民族，「我們對和平、安全、民主和自由價值的承諾是堅定不移，令以色列成為一個繁榮的國家和經濟體」，最後祝福葉劉和香港市民猶太新年快樂。



2024年10月2日，以色列國防軍（IDF）公開數段地面部隊進攻黎巴嫩真主黨據點的影片。圖為以軍在黎巴嫩南部某處進行地面軍事行動。（X@idfonline）

新民黨主席葉劉淑儀今天（3日）在社交平台X評論以色列真主黨衝突。（X截圖）

葉劉：以色列贏戰爭卻可能輸國家 倡移民香港更開心

新民黨主席葉劉淑儀今天（3日）在X轉發《時代》雜誌一篇有關以色列的文章，她說以色列可能在哈馬斯和真主黨的交戰中勝利，但會輸掉國家，提議以色列人如想在安全地方生活和撫養孩子，「可以考慮香港。你可以在我們的城市生活得幸福、開心。」

伊朗2024年10月1日向以色列發射大量彈道導彈，以軍防空系統攔截導彈（REUTERS）

以色列駐港總領事館留言回應新民黨主席葉劉淑儀。（X截圖）

領事館回應葉劉：以色列人有韌性 我們承諾和平安全、民主自由價值

以色列駐港總領事館親自留言回應葉劉，表示以色列人曾面臨挑戰，並變得更堅強，是有韌性的民族，「我們對和平、安全、民主和自由價值的承諾是堅定不移」，令以色列成為一個繁榮的國家和經濟體，更有近9,000間科技公司。

10月1日，火箭飛越以色列特拉維夫上空。（Reuters）

以色列駐港總領事館祝福葉劉和香港市民猶太新年快樂，最後以繁體字寫道：「猶太新年5785即將到來，祝願全世界繁榮昌盛，國泰民安。」