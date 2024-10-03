關愛隊接觸有需要人士並轉介服務　陳國基：考慮擴展至其他社區

第六屆扶貧委員會今日（3日）舉行第一次會議，並參觀土瓜灣社區客廳。政務司司長、扶貧委員會主席陳國基表示，荃灣及南區關愛隊截至8月底已經探訪或接觸4,200戶有需要的長者、護老者及殘疾人士照顧者，政府在檢討成效後，考慮擴展至其他社區。



第六屆扶貧委員會第一次會議（政務司司長辦公室）

兩區轉介144人裝平安鐘並獲得資助

社會福利署3月以荃灣和南區為試點，透過關愛隊探訪或接觸，識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並轉介個案。截至8月底，關愛隊已經接觸或探訪4,200戶，並協助轉介當中107個住戶的144名長者和殘疾人士，協助他們安裝「平安鐘」並獲得資助。陳國基表示，政府會在檢討成效後，考慮擴展至其他社區。

會議上，陳國基亦表示「共創明『Teen』計劃」第二期去年10月推出，學員名額由2,800名增至4,000名，並擴展至涵蓋中四學生、增加團體活動種類，並引入師友配對組群安排等。連同第一期學員，預計學員總數至2025/26學年倍增至1.2萬人。

與學生相關的項目還包括在校課後託管服務計劃，陳國基指反應良好，2024/25學年會擴展至全港18區，截至8月底已招募超過110間小學。

至於社區客廳，陳國基表示深水埗社區客廳，土瓜灣、紅磡以及南昌已推出，合共可服務至少1,750個劏房戶，全年服務約27萬人次。

扶貧委員會成員亦參觀9月啟用的土瓜灣社區客廳。該社區客廳面積約6,900平方呎，是已啟用的4個社區客廳之中最大的一間，預計服務至少600個劏房住戶，全年服務約9萬人次。