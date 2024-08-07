照顧者悲劇｜母子失救雙亡　江玉歡指支援專線及關愛隊幫助有限

本港再發生倫常慘案，觀塘瑞和街78號長安大樓今日（7日）發現雙屍命案，一對分別82歲及60歲的母子失聯數日，至業主報案才揭發兩人倒斃屋內。消息指，涉事母親長期臥床，由兼職保安員的兒子照顧日常的起居飲食，懷疑兒子意外暈倒失救死亡，母親因而缺乏照顧而死。



立法會議員江玉歡指，香港社會不斷老年化，批評社署的照顧者支援專線過於被動，而關愛隊的幫助有限，建議政府可制定登記冊，或加強獎勵物管公司，敦促大廈管理員關注相關住戶，例如每日巡樓時可按鈴問候。



警員到母子失救雙亡觀塘瑞和街78號長安大樓調查。（林振華攝）

江玉歡批評只靠社署的照顧者支援專線過於被動。（資料圖片／林靄怡攝）

江玉歡促政府主動出擊︰點解成日要人去搵你？

本港再發生照顧者慘案，江玉歡表示感到氣憤及悲痛，批評政府的支援不足。她解釋，目前只靠社署的照顧者支援專線過於被動，因部份照顧者為隱蔽家庭，他們可能屬於低收入，患有精神或身體疾病，亦不願對外尋求協助，需要政府主動出擊。

江玉歡指，若不改變現行的措施，相信相關照顧者慘案只會此起彼落。「真係好被動，有電話又點？點解成日要人去搵你？要呢啲家庭搵你係冇可能！我哋唔應該再用舊思維，你有嘢就嚟搵我啦。」

立法會議員江玉歡。（資料圖片／盧翊銘攝）

關愛隊難及早發現意外︰等得嚟都死咗啦

雖然近年政府成立關愛隊支援長者及照顧者，但江玉歡認為關愛隊的幫助有限，因照顧者未必准許陌生人進屋，加上香港隨着老年化，有需要的家庭眾多，關愛隊難以在意外發生前及早發現。「等關愛隊逐層洗樓，等得嚟都死咗啦。」

江玉歡認為關愛隊的能力有限。（資料圖片／林靄怡攝）

倡加強獎勵物管人員 要求巡樓時按鈴問候

江玉歡建議民政署亦應善用有限的資源，搜集全港18區相關住戶，制定登記冊，以便動員社區及義工的力量，建立互相支援的網絡，發揮守望相助的精神。她並呼籲政府加強獎勵物管公司，敦促大廈管理員關注獨居或照顧者住戶，例如每日巡樓時可按鈴問候。