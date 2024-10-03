世銀報告：港營商環境成熟度躋前10　港府：肯定國際貿易中心地位

世界銀行集團周四（3日）發表首份《「營商環境成熟度評估」2024報告》。《報告》屬試行性質，香港在50個經濟體中，屬表現最好的10個經濟體之一。政府發言人表示，《報告》肯定香港作為國際貿易中心的地位，充分顯示香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是把全球企業「引進來」、服務內地企業向世界「走出去」的雙向門戶。



世界銀行集團周四（3日）發表首份《「營商環境成熟度評估」2024報告》。《報告》屬試行性質，香港在50個經濟體中，屬表現最好的10個經濟體之一。（資料圖片）

《報告》以10項指標及3個維度比較各個經濟體在營商環境方面的整體表現。在10項指標當中，香港獲最高分數的3項分別是「國際貿易」（90.77分）、「市場准入」（85.49分）及「市政公用基礎設施服務」（77.71分）。在3個維度當中，香港在「辦事效率」維度的總體得分是78.52，排名第5。

政府財政儲備突破1萬億元。（資料圖片／林若勤攝）

港府：不同國際機構報告肯定香港實力

政府發言人表示，《報告》肯定香港作為國際貿易中心的地位，擁有簡單清晰的市場准入法規，亦有穩定、高效的公用基建和服務。其中，《報告》指出，香港對推展國際服務貿易的限制甚少，而在與公司註冊相關的資訊提供和法規方面亦擁有良好做法。

發言人續說，事實上，近期不同國際機構發布的報告，都明確肯定香港多方面的實力和競爭力。政府會深入研究世銀《報告》的內容，並繼續與商界及其他相關持份者緊密通力合作，為香港營造更便利和高效的營商環境。

指《報告》未充分考慮實施普通法等要素

但發言人提到，《報告》未充分考慮一些香港營商環境便利的要素，例如實施普通法、法治優良、保障性別平等。政府會繼續與世銀保持密切溝通，更全面說明香港的情況和便利營商的政策措施，並積極提出建議，以完善該《報告》的調研編製方法。