探訪獨居長者　李慧琼：積極應對人口老齡化　讓其共享發展成果

香港有不少獨居長者。全國人大常委李慧琼、立法會議員林順潮、觀塘區議員柯創盛等在國慶前夕上樓探訪居於公屋的獨居長者，為長者送上節日的祝福和關愛的問候。李慧琼表示，落實積極應對人口老齡化是國家戰略，讓老年人共享改革發展成果、安享幸福晚年，是「家事」，也是「國事」。



李慧琼（左）、柯創盛（左三）、林順潮（右二）探訪獨居長者。

林順潮和柯創盛在觀塘舉辦「賀國慶傳愛心」長者探訪活動，探訪了97歲的獨居長者王伯伯，和一位77歲的盧婆婆，議員們感受到深入社區基層、敬老愛老之必要性，表示要花多些時間，多走入社區履行好議員的職責，落實好國家積極應對人口老齡化的政策。

林順潮與柯創盛探訪77歲的盧婆婆。

林順潮望加快公營醫療輪候時間 柯創盛：續爭取便利長者設施

林順潮表示，讓老年人都能老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安，是全社會的共同願望，望未來香港公營醫療的輪候時間可以更快，讓長者更安心、更健康。柯創盛指，觀塘是一個人口相對老年化的社區，會繼續為社區爭取更多便利長者的設施，協助政府完善基層治理，為民生出力。