長實安達臣道首置盤缺鋼筋　梁文廣憂拖慢工程進度　促盡快交報告

長實（1113）位於觀塘安達臣道、涉及2,926伙的首置盤（港人首置上車項目）被爆出項目其中一座缺少Y40鋼筋。屋宇署指，發現地盤第三座29樓的上蓋工程中，有6條橫樑的鋼筋配置比批准圖則要求少，地盤需即時停工並作全面調查。



立法會房屋事務委員會委員梁文廣指缺漏的鋼筋涉及高強度鋼筋，如情況嚴重，或會影響樓宇結構安全。雖然署方指整體建築物現時沒有明顯危險，但承建商仍要檢查清楚其他座數是否有類似情況，及徹查缺漏鋼筋的原因，確保工程的安全及質素，並適時公開交代，釋除市民疑慮。他擔心是次事故會拖慢工程進度，影響項目落成時間，促請承建商盡快提交調查報告，並在確保安全的情況下盡快復工。



梁文廣（資料圖片/陳葦慈攝）

梁文廣：確保安全的情況下盡快復工

梁文廣擔心是次事故會拖慢工程進度，影響項目落成時間。他表示，「港人首置盤」作為一個重要的房屋階梯，為首置人士提供置業安居的機會，而項目涉及的單位數目較多，影響性較大，也是繼市建局外，首個由私人發展商興建的首置項目，起示範作用。

他促請承建商盡快提交調查報告，並在確保安全的情況下盡快復工，務求能如期推售樓盤，讓有需要的夾心階層市民有置業機會。