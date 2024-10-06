梁振英：唔好聽人講「內地好叻、香港無用」　倡香港發展呢樣業務

全國政協副主席梁振英表示，香港乘國家改革開放的東風，未來可以多方面繼續貢獻國家，拉動經濟及社會發展，「唔好聽一啲人講『宜家內地各方面都好叻啦，香港無用啦』，因此香港無位置，亦都無新發展機會，唔係㗎！」他列舉三中全會提及「深化律師制度」，認為本地律師事務所不單是服務香港，發展空間是整個內地。



10月6日，全國政協副主席梁振英接受商台節目訪問。（商台片段截圖）

梁振英：唔好聽人講「內地好叻、香港無用」

梁振英出席一個電台節目時說，香港實行一國兩制得益於國家75年來的大政方針，值得港人自豪。他引述有意見指香港不及內地，不過他認為國家仍有很多地方需要香港幫忙。

唔好聽一啲人講「宜家內地各方面都好叻啦，香港無用啦」，你淨係睇三中全會決定三十幾頁紙，不講港澳嗰一段，無講港澳呢兩個字嘅，香港都有好多地方可以做，例如建設法治社會。 全國政協副主席梁振英

梁振英說，三中全會提及「深化律師制度」，香港是兩岸四地律師制度之中最完整、且史最長和基礎最穩固的，「做到嘅話，香港律師事務所市場唔淨係香港一個地方，係全國咁大。」

梁振英說香港應該提升航運服務。（資料圖片／政府新聞處）

梁振英又提到國家要求香港提升國際航運中心地位，所指的是應該提升航運服務，發展海事保險或海事法律服務，而非只做大碼頭業務。他說國家作為海事及造船大國，香港只發展海上運輸服務業已經「不得了」。

梁振英又提到，內地與香港的社會、政治和經濟制度都不同，港人要充分了解內地。（資料圖片）

內地曾發生「不盡如人意」事 港人要充分了解內地

梁振英又提到，內地與香港的社會、政治和經濟制度都不同，香港被英國管治百多年，內地亦曾發生「不盡如人意」的事，要促進香港人對內地充分了解仍有很多工作，舉例必須親身到內地了解。他又說澳門面積較香港小，受外國統治的時間亦較香港長，但愛國情懷及民族意識都較香港強。