十一｜國慶文藝晚會　梁振英籲香港助力國家2029年完成改革

國慶七十五周年文藝晚會今晚（2日）在紅館舉行，全國政協副主席梁振英致辭時表示，香港今後要發揮不可替代的作用，助力國家在2029年完成進一步全面深化改革的任務，包括助力完善市場經濟基礎制度、完善產權制度、完善發展服務業體制機制等等。



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稱香港得益於改革開放 要助力國家深化改革

梁振英表示，二十屆三中全會通過決定，進一步全面深化改革，並要求在2029年中華人民共和國成立八十周年的時候，完成《決定》提出的大量改革任務。他表示，香港各行各業長期以來無一例外得益於國家的改革開放，六年前習近平主席會見中國澳門各界，慶祝國家改革開放40周年代表團時指出，在國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的、港澳同胞所作出的貢獻是巨大的、所發揮的作用是不可替代的。他引用習近平總結香港、澳門在六個方面的作用，以及四個新的經驗，稱其中包括希望港澳地區更加積極主動參與國家治理實踐。

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指港人要助力國家完善制度改革

梁振英呼籲，今後香港要繼續發揮不可替代的作用，助力國家如期完成二十屆三中全會《決定》進一步全面深化改革的任務。「具體包括助力完善市場經濟基礎制度、完善產權制度、完善發展服務業體制機制、助力深化金融體制改革，推動金融高水平開放、助力完善促進海洋經濟發展體制機制、助力深化土地制度改革、助力發展新型離岸國際貿易業務、助力深化外商投資和對外投資管理體制改革、助力深化律師制，培育國際一流的律師事務所、助力構建中國話語與中國敘事，全面提升國際傳播效能。」

梁振英最後表示，在中華民族偉大復興的精神上，香港有角色與作用，呼籲港人要無愧於新時代，「同國家、全國同胞並肩奮鬥」。最後，他祝願祖國繁榮，晚會演出順利。