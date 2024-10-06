羅淑佩獲周吉佩力邀睇演唱會　二人因房委會活動結緣｜政壇諸事町

房委會趁國慶75周年，10月1日舉辦時裝表演等比賽，邀得《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）為活動坐足3小時做評判，當日另一評判、房屋署署長羅淑佩笑言她的收獲是和「吉吉」一起做評判。周吉佩被問到有否邀請羅淑佩看其11月個唱，他重提當日很榮幸與署長做評判，「當日已即時誠邀對方睇我演唱會，希望佢有時間出席。」



10月1日，房委會10月1日在油塘大本型商場舉辦「國慶75周年@大本型」活動，出席的包括房屋局局長何永賢、房屋署署長羅淑佩等。（房屋局相片）

房委會十一辦國慶時裝表演、夢想舞台比賽

房委會10月1日在油塘大本型商場舉辦「國慶75周年@大本型」活動，出席的包括房屋局局長兼房委會主席何永賢、房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩等。活動包括弦樂表演、型聚夢想舞台總決賽、時裝表演及室內無人機表演。

10月1日，房委會10月1日在油塘大本型商場舉辦「國慶75周年@大本型」活動，出席的包括房屋局局長何永賢、房屋署署長羅淑佩等。（房屋局相片）

樂悠夢時裝表演上，何永賢率領11位來自不同公共屋邨的長者，一同穿上由香港理工大學時裝及紡織學院設計，有中國元素的服飾「行CATWALK」，周吉佩與羅淑佩同為活動評判。

10月1日，房委會10月1日在油塘大本型商場舉辦「國慶75周年@大本型」活動，羅淑佩與周吉佩一同擔任評判。（房屋局相片）

羅淑佩獲周吉佩力邀睇演唱會 二人因房委會活動結緣

羅淑佩當天表示，房委會國慶慶祝活動豐富精彩，除了歌舞音樂聯乘武藝雜技的參賽者能在大本型的舞台追夢外，連「行天橋」的哥哥姐姐們也說想不到老友記都能模特兒夢成真！最後道：「我的收獲，當然是和「吉吉」一起做評判啦！」

周吉佩昨天（5日）出席生日音樂會時，被問到當天有否邀請本身是陳卓賢（Ian）粉絲的羅淑佩，觀看其11月30日的個人演唱會。（資料圖片/梁碧玲攝）

周吉佩昨天（5日）出席生日音樂會時，被問到當天有否邀請本身是陳卓賢（Ian）粉絲的羅淑佩，觀看其11月30日的個人演唱會，他說：「多謝羅署長，能夠同佢一齊做評判，我都好榮幸。當日已即時誠邀對方睇我演唱會，希望佢有時間出席。」