羅淑佩專訪｜嚴肅調查何太何伯個案　提醒公屋無名者不能長住

無綫電視節目《東張西望》何伯和何太忘年戀成為全城熱話，外界質疑珠光寶氣的何太是否符合公屋資產規定，其公屋讓何伯「寄居」又是否違規。積極打擊濫用公屋的房屋署署長羅淑佩接受《香港01》專訪時說，正嚴肅調查何太的個案，「報道、留言，甚至主人翁自己去講，可能為咗流量，講一啲嘢出嚟未必完全係事實」，強調政府按事實跟進個案。



被問到外人暫住公屋會否較難核查，羅淑佩提醒公屋無名者不能長住，「如果話住一日、兩日，甚至我哋未必知道， 當然難啲」，但她相信受公眾關注的個案，加上當事人比較高調，「左鄰右里其實都好關心」，重申做事「講證據」。



羅淑佩專訪系列・二



何伯與何太繼續成為網民關注焦點。(直播截圖)

何太呻屈澄清何伯屬暫住 無懼公屋被收樓

76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，繼續成為網民關注焦點。由於何伯曾透露有450萬元積蓄，何太亦被指在內地有物業，其香港的公屋讓何伯「寄居」，惹來網民質疑何太是否違反公屋租戶規定，兩夫婦的高調作風，更引來房署調查。

內地網民同樣關注何太的資產。（小紅書截圖）

何太曾經激動地反駁網民，指何伯只是暫住她的公屋單位，「你哋個何伯冇喺度長住，憑乜嘢加名，正確嚟講係法律唔容許，明唔明白呀？」她又指無任歡迎房署調查她是否擁有其他物業，「你真係搞笑，我都話行得正企得正，我合規合法，佢憑咩收呀，佢要有理據先收得返！」

羅淑佩接受《香港01》專訪，被問到「何生、何太」個案的調查進度。（廖雁雄攝）

羅淑佩：網上言論為流量未必屬實 有違規一定會執法

羅淑佩接受《香港01》專訪時，被問到至今有否發現何太個案涉暪報違規，她說房屋署的調查跟進仍然繼續，「恕我不能將好多資料同大家去講，同埋政府係認真做事、嚴肅做事」，如果有違規一定會執法。

不過，羅淑佩提醒媒體的報道、留言、甚至主人翁談論時，「可能為咗流量，或者唔同原因，佢會講一啲嘢出嚟，都未必完全係事實」，強調政府做事根據事實，會繼續跟進調查何太的個案，現時無資料可以提供。

房屋署署長羅淑佩上任一年，接受《香港01》潘耀昇、江麗盈專訪，提到公屋住戶名冊上無名的人，不可以在公屋長住。（馬楚烽攝）

公屋無名者暫住難核查？ 羅淑佩：左鄰右里都好關心啦

網民質疑何太的公屋讓何伯「寄居」是否違規，何太事後報稱何伯長住內地，羅淑佩被問到外人暫住公屋是否比較難核查違規，她說公屋租戶規定清晰，公屋住戶名冊上無名的人，不可以在公屋長住，「當然啦，如果話一日兩日，甚至我哋未必知道嘅，當然難啲。」

羅淑佩強調房署做事「講事實、講證據」（廖雁雄攝）

羅淑佩表示，既然某些個案受大眾關心，當事人可能又比較高調時，「佢嘅左鄰右里其實都好關心啦」，強調房署做事「講事實、講證據」。