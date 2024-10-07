無處不旅遊｜李家超：發展港產電影旅遊產品　加強導賞團歷史培訓

行政長官李家超今日（7日）出席國際機場舉辦的《九龍城寨之圍城》電影展啟動禮時指，港產電影有獨特魅力，本港可藉此發展電影旅遊產業，如大力發展電影相關歷史文化景點。他又指，要加強對導賞團的歷史知識培訓，提升遊客體驗。



李家超期望透過港產電影的影響力，發展電影旅遊產業。（政府新聞處）

李家超今日（十月七日）出席「走進香港 走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展開幕禮。（政府新聞處）

李家超指港產電影有獨特魅力

李家超首先認可了電影《九龍城寨之圍城》的高質量，稱是部電影不只有演員展示演技，演繹引人入勝橋段，更承載九龍城寨獨特歷史，是香港有史以來入場人數最多的電影，獲得國際好評。

李家超認為《九龍城寨之圍城》引發大眾對香港獨特文化與歷史的興趣，因此在財政司副司長黃偉倫推動之下，文旅局與其下轄的文化產業管理處、香港機場管理局、旅發局、電影公司合作，將電影經典拍攝場景高度還原，並率先在國際機場大堂舉辦展覽。

《九龍城寨之圍城》大受歡迎。（《九龍城寨之圍城》微博圖片）

「展覽讓市民旅客感受昔日風貌，更了解港產片匠心獨運的製作。」他期望透過港產電影的影響力，發展電影旅遊產業。李家超續指港產電影的獨特魅力，稱其多年來推陳出新，題材包括武俠片、喜劇、文藝片、劇情片等，不僅承載中華兒女情感價值觀，更融合東方美學與特色敘事手法，形成別樹一幟的藝術風格。

李家超將港產電影視為文化旅遊的重要資產，呼籲各界合作將其發揚光大，提高香港文化軟實力。（政府新聞處）

李家超將港產電影視為文化旅遊的重要資產，呼籲各界合作將其發揚光大，提高香港文化軟實力。（政府新聞處）

發展電影旅遊產業 導賞團要加強培訓

李家超將港產電影視為文化旅遊的重要資產，呼籲各界合作將其發揚光大，提高香港文化軟實力。他指政府及旅遊業界正落實「無處不旅遊」理念，打造包括深度旅遊、盛事旅遊、特色旅遊，現時應開發新旅遊產品，如電影主題的旅遊項目。

他建議，要善用電影影響提升景點，如加強導賞團培訓，增強其對電影相關歷史景點的認識。他又表示政府會在對外推廣方面下功夫，積極參加世界各地電影節，增強香港電影的曝光率。