容海恩遊日本被偷拍：平時多人影我　大談科威特考察｜政壇諸事町

新民黨副主席、立法會議員容海恩上月17至23日率團考察科威特，她今日（7日）總結行程時表示科威特對香港的北部都會區、交椅洲人工島項目有興趣，惟合作細節需與財政司商討。容海恩又指，香港要發揮「超級聯繫人」作用，加強與中東交流，可設阿拉伯語課程突破語言方面的障礙。



對於國慶前夕偕丈夫赴日本旅行被偷拍，容海恩大方承認遊日，稱當時並無留意有人拍照照，「無所謂，平時係香港都多人影我」。



10月7日，容海恩出席傳媒茶聚分享科威特七日考察團所得。（何夏怡攝）

容海恩：科威特對北部都會區、明日大嶼有興趣

容海恩今日出席傳媒茶聚分享科威特七日考察團行程，期間會見科威特多個政府部門、企業、商會、科研組織，了解在基礎建設、能源使用、科研方面的發展。容海恩形容感受到對方對投資香港的熱情，若有機會參與投資或合資，相信對方會積極考慮，尤其是香港的北部都會區、交椅洲人工島項目均有興趣，願與香港財政司商討細節。

10月7日，容海恩出席傳媒茶聚分享科威特七日考察團所得。（何夏怡攝）

容海恩說有香港企業未來兩個月將到科威特開拓業務，至於具體企業名單，容海恩笑稱暫不便透露，「企業會迎合當地需要，研究當地經濟政策，再思考如何推出香港產品，以提高成功率。」容海恩又呼籲本港企業、專業人士多去一帶一路沿線國家考察，「政府政策知多啲，了解當地缺乏什麼」，又冀貿發局可以提供相關資訊，幫助港企加深了解。

10月7日，容海恩出席傳媒茶聚分享科威特七日考察團所得。（何夏怡攝）

語言不通是合作障礙 倡大學開阿拉伯語課程

「香港要再進一步參與一帶一路國家建設，就要了解當地面對什麼問題。」容海恩認為，科威特希望擁抱新科技和新能源，其開放接納的營商氛圍亦同香港十分相似。惟本港與科威特的合作受限之處，主要是會計和法律人才缺乏以及語言不通。

容海恩說內地亦有培養精英赴阿拉伯國家發展，香港如想加強參與「一帶一路」建設，不可單打獨鬥，可發揮好「超級聯繫人」作用與內地協同合作、加強與中東地區的交流；至於語言方面，她認為大學應開設阿拉伯語言課程。她預告未來可能安排更多前往科威特或其他中東地區的考察團，促進更多「一帶一路」交流合作。

10月7日，容海恩出席傳媒茶聚分享科威特七日考察團所得。（何夏怡攝）

國慶日本之旅被拍 容海恩：「平時都多人影」

國慶前夕，容海恩偕丈夫赴日本旅行被偷拍，被問到感受時，她大方承認當時並無留意偷拍，「無所謂，平時係香港都多人影我」。