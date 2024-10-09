訪港客欠1200萬人次才達全年目標　旅議會拋橋倡九龍城寨導賞團等

十一國慶黃金周共約138萬旅客人次入境香港，日均內地客入境人數較按年增約27%。旅遊業議會認為入境人次較預期高，今年至今有約3400萬旅客人次訪港，惟欠1200萬人次才達全年目標。議會趁新一份《施政報告》發表前夕，建議政府增設導賞課程讓導遊進修，例如介紹九龍城寨歷史；此外，坊間有人無牌接待旅客，希望旅監局讓持牌旅行社公平營商。業界又說「香港真係冇咩景點」，希望政府跨部門發掘更多新景點，例如西九上演「鐳射show」，增加香港吸引力。



10月9日，旅議會舉行傳媒茶聚，總結十一國慶黃金周市況及提出《施政報告》倡議。（馮子健攝）

旅議會：出入境人次復甦仍須努力

旅議會今天（9日）舉行傳媒茶聚，總結十一國慶黃金周市況及提出《施政報告》倡議。主席徐王美倫指，旅遊業現時處於復甦階段，各地都在爭取客源，香港同樣充滿競爭挑戰，目前出入境人次復甦至疫情前7成，仍須努力。她說黃金周旅行團數目較預期高，日均訪港旅客人次上升，業界持審慎樂觀態度，希望今季有更多人流。

10月9日，旅議會舉行傳媒茶聚，左一為名譽司庫羅啟邦。（馮子健攝）

旅議會名譽司庫羅啟邦表示，黃金周旅行團數目升幅超過5成，有7成旅客選擇過夜，而去年同期過夜旅客只有約5成，反映盛事經濟逐見成效。

10月9日，旅議會舉行傳媒茶聚，左三為旅遊界立法會議員姚柏良。（馮子健攝）

全年入境旅客欠1200萬才達標 姚柏良：須吸引過夜團客

旅遊界立法會議員姚柏良指，今年至今有約3400萬旅客人次訪港，突破2023年的全年人次，但與預期的目標仍有距離，因旅發局預料本年旅客人次約4600萬。他說雖然不能與2018年數字直接比較，業務生態已不一樣，但認為吸引自由行之餘，亦需重視吸引過夜團客和高增值過夜旅客。

10月9日，旅議會舉行傳媒茶聚，出席的包括主席徐王美倫。（馮子健攝）

姚柏良說西九高鐵站是黃金周首日最多內地旅客入境的口岸，據他了解北京、上海來港的高鐵滿座率逾9成，認為要研究好好利用高鐵之餘，並要落實「無處不旅遊」。姚柏良建議政府跨部門在不同地區發掘景點，例如發掘文物景點涉及古蹟辦、管理責任是其他政府部門負責，宣傳方面交由旅遊事務署及旅發局。

10月9日，旅議會舉行傳媒茶聚，右二為旅議會副主席謝淦廷。（馮子健攝）

謝淦廷：香港冇咩景點 倡西九上演「鐳射show」

旅議會副主席謝淦廷表示，香港要有更多措施增加吸引力，直言「香港真係冇咩景點」，部分東南亞客借香港到大灣區其他城市遊覽。他表示，香港應提供晚上「打卡」的地方，例如西九晚上安排「鐳射show」吸引旅客。旅議會總幹事楊淑芬則從航運方面入手，留意到歐美國家的長途航班有待恢復，建議鼓勵外國航空公司增加直航航班來港。