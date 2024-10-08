國慶黃金周｜政府：平均每日17萬內地旅客入境　比去年同期高27%

一連七日的國慶黃金周於昨日（7日）結束，港府對各項數據作出總結，指整體旅客入境人數除符合預期外，國慶日（1日）入境地旅客人次更創下疫情後通關以來單日最高紀錄，約22萬人次訪港；黃金周期間平均每日內地旅客入境人數約17萬，較去年同期高約27%。



領導政府節慶安排跨部門工作小組的政務司司長陳國基指，政府會總結經驗，日後進一步改良不同環節，令節慶期間訪港的旅客有更佳體驗。



國慶黃周金日均內地旅客比五一黃金周高約13%

工作小組表示，黃金周期間，入境處錄得合共約138萬入境旅客人數經各海陸空管制站進入香港，當中內地旅客人數約122萬，佔總入境旅客88%。平均每日內地旅客入境人數約17萬，較去年同期高約27%，亦較今年五一黃金周高約13%。至於最多內地旅客使用的入境口岸為落馬洲支線，其次為高鐵西九龍站。

内地客入境的最高峰日子為10月1日國慶日，約22萬內地旅客人次訪港，更是疫後通關以來單日入境人次的最高紀錄，連帶整體訪港旅客數目亦刷新單日紀錄。

黃金周首4日酒店入住率達到90%

至於國慶活動，於國慶晚上在維多利亞港舉辦的煙花匯演吸引逾33萬人欣賞，人流管制安排暢順。而黃金周期間，訪港旅客主要前往西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等旅游景點。

另外，根據酒店業提供的資料，黃金周首4日（即10月1至4日）酒店整體入住率達到90%。

根據旅遊業監管局的資料，國慶黃金周有超過1,050個內地入境旅行團到港，過夜行程佔約80%，涉及旅客約36,000人次，佔整體內地旅客的約3%。

「10.1 半價睇好戲」當日放映場次超過1,986場，累計入場人數達18.9萬人。（資料圖片）

康文署博物館10.1免費開放 太空館入場人次破紀錄

工作小組表示，政府和社會各界推出的一系列國慶特別優惠亦表現不俗。其中，由香港戲院商會主辦、特區政府資助的「10.1半價睇好戲」在全港59間商業戲院順利舉行。活動當日放映場次近2,000場，累計入場人數達189,000人，打破去年155,000的入場人次紀錄，入場人數增加22%。

康樂及文化事務署轄下的博物館及藝術空間則於10月1日免費開放，當日共有近6萬人次入場參觀，其中香港太空館單日入場人次更創下歷史新高，逾1.1萬人入場。

此外，多項公共交通工具於國慶期間提供免費乘搭或折扣優惠，總受惠人數約443萬。飲食、零售等不同界別亦積極推出優惠，工作小組表示，不少業界代表和商戶均表示國慶期間的顧客流量和生意額有所增長。

黃金周期間，啟德郵輪碼頭的2個大型郵輪母港航次的上落船安排暢順，其中由香港旅遊發展局與本地旅遊巴營運商合作安排接駁香園圍口岸管制站和啟德郵輪碼頭的直達服務，為合共3,500名內地旅客提供便利。

2024年10月1日，在「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」上，陳國基（右一）參觀攤位展覽和遊戲。旁為保安局局長鄧炳強（右二）。（政府新聞處圖片）

2024年10月1日，在「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」，陳國基（前排右二）參觀攤位展覽和遊戲。旁為保安局局長鄧炳強（前排右三）。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基表示，有賴各相關政府部門、機構及業界等群策群力，政府會總結經驗，日後進一步優化不同環節，讓節慶期間訪港的旅客有更佳體驗。