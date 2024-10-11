報道指6體育總會淨負債　霍啟剛倡中央監察助處理財務

有報道指港協暨奧委會轄下的體育總會之中，有6個總會總負債高於總資產，即處於淨負債狀態，反映長期虧蝕，若被「閂水喉就要收檔」，即沒有現金流營運下去。



體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，規模較小的體育總會未必有預算聘請財務管理人員，建議可循中央處理或監察的方向，協助體育總會做好財務管理。



霍啟剛。（資料圖片/梁鵬威攝）

《明報》報道指6個體育總會資不抵債，引述會計學者李兆波指反映長期虧蝕，如果康文署「閂水喉就要收檔」，即缺乏現金流而無法營運下去。而如果借款董事要求還款會導致財務困難，認為董事可直接捐款支持營運。另外又建議總會聘請專業人士審視財務。

霍啟剛指更重要看現金流

霍啟剛晚上在社交媒體回應，指港協暨奧委會基於尊重體育總會獨立性，故機構管治報告及指引並不涵蓋體育總會的財政部份。他指部份規模較細的體育總會，一直有賴社會有心人在資源、網絡及精力上的支持，認為要了解體育總會的財政狀況，更重要的是了解現金流。

對於體育總會財政管理，霍啟剛表示較大型的體育總會已經朝向產業化發展，能夠聘請財政方面的專業人員，然而較小的體育總會未必有預算聘請財務管理人員。

他說若由政府增撥資源讓體育總會聘請財務管理人員，開支會龐大，並非善用公帑的做法。他建議可循中央處理或監察的方向，協助體育總會做好財政管理，為總會提供相關的專業意見，讓總會朝向專業及產業化發展。