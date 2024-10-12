梁君彥強調立法會議員休會不休班　暑假四出為不同議題「把脈」

立法會大會在7月17、18日舉行後休會，下星期三（10月16日）復會。對於放兩個多月「暑假」，立法會主席梁君彥強調大會休會，但委員會不休班，多個委員會趁這段時間外訪考察，探討不同議題。



立法會房屋、教育、交通和食物安全及環境衞生事務委員會，在大會休會期間到了上海、南京、揚州、蘇州、杭州、珠海及深圳考察，內容包括組裝合成建築的最新技術和生產流程、智慧交通管理、自動駕駛汽車的發展和應用、漁農業發展、食物安全監管和宣傳教育、城市和市容管理、愛國主義教育的推廣、產學研合作如何強化等。

此外，部份委員會在暑假期間繼續開會，例如修訂消防條例草案，提升樓宇消防安全水平，另有兩項條例草案在暑假完成討論，今個月內在立法會恢復二讀辯論。除了法案委員會，多個研究政策事宜的小組委員會均曾於暑期召開會議，跟進支援殘疾人士、人口政策等議題。

下星期三10月16日，行政長官李家超將會到立法會發表《施政報告》，而所有委員會亦將全面復會。梁君彥相信，議員暑假得到的經驗將會大派用場。