機場三跑｜年底啟動前有千人演練　會重新檢視機場捷運事故

機管局正推進機場三跑餘下工程，將在本年底啟用。立法會經濟發展事務委員會今日（8日）討論三跑道準備工作及應對突發事故的機制。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，10月14日晚至15日凌晨舉行年度的飛機事故演練，屬於三跑啟用前最後測試，參與人數超過1,000人，包括消防、救護等。至於早前機場航班系統顯示故障，他表示已經汲取經驗，會重新檢視系統。



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小童跌入罅隙事件 將重新審視應變措施

對於有報道指，有乘客跌入列車與月台之間的罅隙。姚兆聰表示有與機電工程署調查，本身調查指有物件跌入罅隙，不涉及乘客，但最近收到傳媒的影片，對此機管局會重新審視事件和有關的應變措施。

香港新方向立法會議員張欣宇指，明白捷運事件在調查當中，故會在其他地方跟進。

6月23日機場航班系統顯示故障，接機大堂豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。（資料圖片/黃浩謙攝）

機管局承諾後備系統半小時啟動

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒指，6月機場航班系統顯示故障，令乘客無所適從，形容事件「可一不可再」，質疑如何避免事件再發生。姚兆聰指，當日「冷後備」系統和應變計劃兩小時才啟動，認為情況不理想，承諾下次半小時就可以啟動後備系統。

系統癱瘓後白板寫資料惹議 機管局將用電子顯示板

民建聯立法會議員陳勇表示6月23日出現罕見故障，但後備系統未能啟動，而「手寫白板唔似國際級」，問及有否其他後備系統可以啟動。姚兆聰回應指，「白板感覺都唔好，亦都唔係我哋想要嘅嘢」，機管局有購買電子顯示板及熒光幕。

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選委界立法會議員周文港指「傳呼機都可以爆炸」，是否日後採購可以考慮使用國產，表示穩定性、安全性很重要，呼籲多注意。

姚兆聰指，機管局一直是全球採購，對於風險管理都明白，關鍵的網絡都有使用國產，表示不會完全依賴一方面，會持開放態度考慮產品的性價比及技術。

易志明：無直航機在商務合作上會失先機

自由黨航運交通界立法會議員易志明關注三跑完成後使用狀況，指「一帶一路」的航線規劃方面，與部份國家之間沒有直航往返難以推動商務。他舉例指早前到哈薩克都需要轉機，航程長達20多小時，擔心無直航會失先機。

運輸及物流局副秘書長洪思敏指，有一直與「一帶一路」國家討論開設直航，包括推出財政獎勵計劃，表示樂意與其他國家商討。

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上個財政年度錄得盈利 外部融資約1200億

就財務方面，機管局財務執行總監李沛鏗指，機管局在疫情時出現虧損，但上個財政年度有約20億元的盈利，發出的債券亦受到歡迎，機管局外部融資包括貸款、債券及永續資本證券約為1,200億元，認為機管局財政穩定。