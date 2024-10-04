陳國基：政府會提早準備條例草擬工作　以便立法會換屆前完成審議

立法會內務委員會今日（4日）召開暑假後首個會議，內委會主席李慧琼匯報早前與政務司司長陳國基會面，引述陳指立法議程更新版內的20項條例草案會積極推動，亦會因社會需要、政府政策優次、立法草擬過程等，不時調整內容及時間表。陳表示明年是本屆立法會最後一年的會期，已提醒各政策局提早準備草擬工作，預留足夠時間以便立法會有時間讓條例在換屆前完成工作，亦協調政策局平均分配條例草案提交立法會日期。



此外，李慧琼表示，10月17日立法會舉行行政長官施政報告答問會，早上10時半至12時舉行。



立法會東盟考察團到新加坡參觀裕廊集團旗下多個創科產業園區，並與新加坡建屋發展局的代表會面。（梁君彥Facebook）

由立法會主席梁君彥議員率領立法會議會聯絡小組委員會17名委員組成的代表團，於5月12日至18日前往即馬來西亞、印尼和新加坡進行職務訪問，是立法會於疫後復常進行的首次海外職務訪問。自由黨立法會議員張宇人匯報指，代表團把握機會說好香港故事，各東盟成員國支持香港加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。