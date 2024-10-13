澳門特首選舉｜選委李良汪倡完善官員問責　文化界冀澳門多元發展

第六屆澳門特首選舉今日（13日）投票，《香港01》記者澳門直擊報道。唯一候選人、終審法院前院長岑浩輝勢必當選，有選委表示對岑浩輝有信心，希望完善官員問責、重整政府職能，「官員有權必有責，並需要有監督」，同時要回應社會訴求；有文化界選委提到岑有很多措施處於研究階段，希望澳門未來多元發展，例如「1+4」以外的範疇，例如開餐廳、研究「劇本殺」，相信岑落區了解社區是好開頭。



李良汪倡完善官員問責、職能重整。(馮子健攝)

李良汪倡完善官員問責、重整職整

特首選委李良汪表示，岑浩輝的政綱觸及產業、內地、中小企，希望新一屆政府落實政綱，多與社會溝通、多聽社會意見。他表示，無論岑浩輝的專業能力、施政經驗都不擔心，促政府多了解社會需求，政策不要離地，對岑浩輝有信心。本身是澳門立法會議員的他同時希望行政、立法多溝通。

李良汪倡完善官員問責、職能重整。(馮子健攝)

李良汪亦希望要完善官員問責、重整職能，亦要回應社會訴求，指官員有權必有責，並需要有監督。他指，問責不是洪水猛獸，重點在於有公平制度，不過問責制度要研究向誰問責、問責範圍多大等。

戴顯揚：岑浩輝很多措施都正研究 冀多元發展

選委戴顯揚表示，聽過岑浩輝的宣講會其他活動，今日投票心情輕鬆。(馮子健攝)

投票開始前，文化界選委戴顯揚表示，今日投票心情輕鬆，希望岑浩輝會履行競選承諾，深入了解文化界，亦希望澳門多輸出軟實力影響更多人。他希望澳門發展適度多元，可發展「1+4」外的其他範疇，例如開餐廳、研究「劇本殺」也可以，希望政府多支持年輕人。

他認為岑浩輝參選至今，有很多措施正在研究，有信心未來特區班子很堅實，又稱岑落區了解社區都是好開頭，期望岑高票當選。他表示，岑的政綱都提出文化澳門，最近Netflix的韓國綜藝成為熱門節目，認為發展文化產業都有很多方法。