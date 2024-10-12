澳門特首選舉｜賀一誠視察選舉場地　管委會：所有安排已準備就緒

澳門行政長官賀一誠今日（12日）在行政法務司司長張永春陪同下，前往中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體，視察及了解明日（13日）澳門特別行政區第六任行政長官選舉埸地和準備情況，並聽取行政長官選舉管理委員會的工作匯報。



賀一誠指示管委會全力確保《行政長官選舉法》修改後的首次行政長官選舉，依法有序地順利完成。此外，他表示明天的行政長官選舉將是繼選委會委員選舉後，突顯《行政長官選舉法》修法成果的再一次重要體現。



賀一誠（中）聽取行政長官選舉管理委員會的工作匯報（澳門政府新聞局）

賀一誠：明天的行政長官選舉是突顯修法成果的再一次重要體現

賀一誠聽取管委會主席宋敏莉介紹明日選舉的流程安排，包括選委會委員經識別系統登錄進入投票站、領票、劃票、投票、點票、唱票及總核算等各項工作部署。賀一誠表示，去年修訂的《行政長官選舉法》，旨在進一步落實「愛國者治澳」原則，表示明天的行政長官選舉將是繼選委會委員選舉後，突顯修法成果的再一次重要體現。

宋敏莉表示，管委會及秘書處均全力以赴，積極籌備明天舉行的第六任行政長官選舉，投票地點及票站的各項設備已提前設置好，有更充裕時間作系統測試及人員演練，現時所有工作安排已準備就緒，務求明天所有流程均能順暢運行，確保行政長官選舉圓滿舉行。