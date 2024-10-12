澳門特首選舉｜岑浩輝周日勢必當選　12月履任後至少四大挑戰

澳門第六任行政長官選舉將於明天、星期日（10月13日）舉行，唯一候選人岑浩輝勢將順利當選，12月履任成為澳門新任特首，也成為澳門回歸以來，首名非出身商界的特首。他履任後面對的最大挑戰，相信是澳門的經濟問題，包括如何提振當地經濟，同時推動被他形容為「必答題」的經濟適度多元發展，及讓被他指作「一業獨大」仍佔澳門本地生產總值約三成六的博彩業有序發展。



岑自8月底宣布參選以來，他本人與競選辦高層舉行逾八十場與選委、社團、青年團體、專業界別、傳媒組織的座談會，聽取各界對澳門現時面對的問題與未來發展的意見。歸納發現，經濟發展是各界關注焦點。此外，推動經濟多元發展其中一主要方向是發展創科，當中又帶出當地高等教育、科技人才培訓的問題。此外，如何改善民生，包括都市更新、改善交通網絡和醫療體系；還有是推動行政和司法改革，讓政府體系和法制能與時並進，應對新時代格局的挑戰。



岑浩輝指自己三代在澳門生活，期望能建設更美好社會（梁鵬威攝）

澳門第六任行政長官選舉10月13日舉行，唯一候選人岑浩輝勢順利當選出任下任特首。（黃浩謙攝）

岑浩輝自宣布參選後，即開始約見澳門社會各界，包括了澳門的人大政協、立法會議員、澳門的社團、專業團體等。綜合而言，不同界別普遍最關心的是澳門現時經濟狀況和未來的發展路向。

岑浩輝指澳門要適度經濟多元化（梁鵬威攝）

1.提振經濟 推動適度多元發展 規範博彩業

不少選委及團體均關注持續低迷的澳門本地消費，認為遊客消費力下降，影響零售餐飲等行業，更有商販結業撤離市場，尤其是民生區的商戶經營最受衝擊。他們均關注岑浩輝上任後能否提出扶助中小企的具體措施，有選委曾建議推出電子消費券以增加內需。不過，岑浩輝回應稱旅遊業面向變遷，中小企因區域差異面臨不同問題，要先調研再與業界商討，因此暫未有具體計劃。

隨著他星期日（13日）經投票後成為下任特首當選人，並展開新管治班子的籌備工作時，他的經濟班子相信會備受關注，澳門社會也期望他們能盡快交出激活澳門經濟的大計。

關於適度多元發展經濟的討論更貫穿此次特首選舉，岑浩輝形容是澳府「必答題」。（黃浩謙攝）

而澳門的經濟發展必然與博彩業存在密不可分的關係，畢竟博彩業佔澳門本地生產總值比例雖已下降，但比重仍高達三成六。關於適度多元發展經濟的討論貫穿此次特首選舉，岑浩輝曾形容是澳府「必答題」，其中一個重點是促進博彩業健康發展的同時，也要發展其他產業。岑浩輝在宣布參選時更曾「開炮」斥澳門博彩業「野蠻擴張」、「一家獨大」，他指，特區政府將來要持續嚴格執行博彩法規定，監督六大博企依法有序健康發展。

其他討論則包括橫琴粵澳深度合作區建設；是否完善稅務優惠惠及外來投資者；是否給予新興、高科技產業財政扶持，尤其在啟動階段大力支持；以及是否利用財政儲備幫助產業投資。

不過，具體將如何帶領澳門由依賴賭業，蛻變成有多元產業發展的特區，當中澳門銳意發展旅遊渡假中心、發展創科和金融產業等，與一水之隔的香港又如何分工合作，在競爭之餘又能相輔相承，有待岑浩輝交出答案。港澳之間的合作互補同時也是香港政府必須思考的題目。

如何融入粵港澳大灣區及國家發展大局獲澳門青年聯合會、澳門中華新青年協會等多個青年團體關注。圖為岑浩輝拜會青年團體。（岑浩輝競選辦圖片）

2.如何培訓人才適應新發展 助年青人上流

要推動經濟適度多元化發展，其中一個方向是發展高新科技產，又帶出了澳門的高等教育發展如何配合經濟發展大計，及如何令澳門青年能更好發揮所長，毋須再局限於投身旅遊、博彩行業。早前岑浩輝會見教育團體代表時，便討論了開展課程改革、就人工智能教育建立課程設計檢視機制、利用橫琴深合區優勢打造澳門成為國際高端人才集聚高地等議題。

還有的是如何鼓勵澳門新一代融入大灣區、國家發展大局之餘，又能貢獻澳門社會。澳門青年聯合會、澳門中華新青年協會等多個青年團體，亦向岑浩輝表達建立青年參政議政機制、引導青年放眼大灣區進而參與國際事務、優化青年創業就業環境、提高學生對生涯規劃的認知等多項訴求。

社會服務界選委則建議研究青年在居住成本的合理負擔，便利青年人在灣區的生活、學習和就業創業。

9月4日上午10時，岑浩輝拜會教育界選委，爭取提名參選澳門行政長官，出席的包括選委之一的澳門前行政長官崔世安。（岑浩輝競選辦）

此外，近年「少子化」對澳門教育界形成挑戰，身兼教育界選委的前特首崔世安亦冀岑多加關注，認為需增加教育及科研資源、提升教師薪酬福利；有教育團體建議優化師生資源配置。

10月2日，澳門特首候選人岑浩輝落區，到訪當地首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」。（澳廣視）

3.都市更新 改善舊區交通與醫療體系

不少團體代表與岑浩輝會面時，也將都市更新作為重點建議之一，如婦女聯合總會、中小企業協進會、房地產聯合商會分別希望穩定階梯房屋供應、改善舊城區交通以優化營商環境、活化歷史建築；中華總商會、城區發展促進會、澳門中山社團等團體亦關注都市更新。

岑浩輝在落區了解民情時，也表達對都市更新的重視。10月2日，他到訪澳門北區首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」時承諾，上任後在區內興建更多休憩設施，改善居民生活環境，又表態稱希望各界商討、達成共識解決區內業權複雜的問題。

此外，醫療資源分配也備受澳門各界關注。有市民曾於岑浩輝的政綱公聽會上指，澳門公立醫院初診、覆診服務輪候時間長，但非營利機構免費名額亦經常爆滿；社會服務界選委、醫務界聯合總會均冀公私營醫療機構協同發展，後者更建議岑浩輝適當扶持私人醫療。澳門又與本港一樣，面對醫護人員流失快且招聘人員困難，醫務界聯合總會冀提高青年醫護人員就業及向上流動機會。

岑浩輝表示未來需增加醫療投入，平衡公營與私營醫療機構的角色。事實上，岑浩輝在宣布參選的記者會上曾提出「兩院論」，認為搞好醫院和法院，對居民的生活有重要作用，因為前者可以照顧居民的健康，後者則可以發揮排難解紛爭的作用。

10月5日，澳門特首候選人岑浩輝舉行公聽會，聽取市民意見。（澳廣視直播截圖）

4.深化行政改革提升效率 推動司法改革與時並進

選委會第四界別澳區全國政協選委關注政府行政效率，曾於9月初建議岑浩輝在頂層設計上下功夫，研究深化行政改革，包括改革政府架構部門、加強公務員培訓、建設服務型政府等。而岑浩輝的政綱也將「提升公共治理能力和管治水平」列於首位，具體包括優化政府架構和部門職能、健全完善基層治理體系、加強廉政建設等11項措施。他稱希望不斷促進政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化。

法官出身的岑同時把司法改革視作履任後的著力點，他在政綱中列明要完善司法制度，包括探索設置訴前強制調解程序、研究重組司法官和司法文員管理及紀律機關制度等。

曾長期出任澳門終審法院院長的岑浩輝，勢將成為第六任特首（澳門終審法院院長辦公室）

岑浩輝在參選特首前任澳門終審法院院長長達25年，曾審理包括卸任檢察長何超明案、前運輸工務司司長歐文龍案在內的多宗貪污案。他在任期間就曾提出司法改革以及與香港、內地刑事司法合作。他又曾明確指出，澳門移植自葡萄牙的法制，部分經過多年仍未有更新，已不能適應今日澳門發展的要求，更曾呼籲澳門法律界元老擁抱澳門回歸中國的社會現實，不要死守阻礙社會發展及司法運作的舊思維、舊制度。