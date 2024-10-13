澳門特首選舉｜岑浩輝當選感人生至高榮譽　將守護社會公平正義

第六屆澳門特首選舉今日（13日）早上10時舉行，不足半小時完結，共398名選委投票。唯一候選人、終審法院前院長岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。岑浩輝表示，當選澳門特首是人生至高榮譽，將為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義。



澳門過去的五屆特首選舉，除了第一屆屬有競爭的選舉外，此後只有一名候選人。若不計爭取連任的投票，現屆特首賀一誠的得票率最高，有98%，若計入爭取連任的則為首任特首何厚鏵2004年爭取連任，獲98.6%選委投票支持。



10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

岑浩輝當選感人生至高榮譽 將守護社會公平正義

【11:29】岑浩輝向選委發言，他說對當選深感榮幸，形容是人生至高榮譽，感謝選委的認同及支持，以後將在更高、更全面、更宏觀層面服務國家和市民；感謝競選團隊做大量工作，令他可抽出時間見市民；感謝傳媒讓市民了解他。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

他表示競選期間拜訪108個機構及社團，聆聽對澳門未來的意見；走訪多個社區，了解市民美好生活的期盼，感謝市民的信心及肯定。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

他指澳門是共同的家園，高質量發展離不開每個人努力，特首要向中央及澳門負責，會堅定承擔責任，忠誠履行政綱滿足市民。他承諾全面準確落實一國兩制方針，加快推進經濟多元發展，為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義，團結帶領市民，政府要發揮引導作用、聽民意聚民力，讓市民更多幸福感，不辜負廣大市民期望。

岑浩輝承諾全面準確落實一國兩制方針，加快推進經濟多元發展，為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義。（廖雁雄攝）

他表示，澳門當前是發展時機，會繼續奮發圖強，持正革新，建設美好家園，為強國復興作貢獻。他表示，當選後心中感概萬千，自己與國家、澳門共呼吸共命運，家人的愛與支持是最堅強的後盾，法院同事都一直並肩作戰，會懷著感恩之心、赤子之情，鞠躬盡瘁，將精力放在心愛的城市及廣大市民。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

岑浩輝鞠躬向選委致謝。（廖雁雄攝）

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

選委梁孫旭希望岑浩輝團結社會各界。（馮子健攝）

【11:26】選委梁孫旭指，岑浩輝之前落區了解社會各界情況，聽到不少意見，現在澳門處於經濟轉型，肯定有挑戰，希望岑浩輝團結社會各界。他又說居民有期盼，對岑浩輝非常信任，認為岑會將社會建設好。

教育界選委王國英指，希望教育多元發展。（馮子健攝）

教育界選委王國英指，希望教育多元發展，讓老師可集中在教育上，另外希望吸引科技人才，同時愛國愛澳教育要繼續承先啟後，舉辦更多赴內地交流活動等。

岑浩輝394票當選 得票率98.9% 4人投白票

【11:16】行政長官選舉管理委員會成員檢驗選票後，主席宋敏莉宣布點票結果，有效票394張、空白票4張、廢票0張。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

【11:06】澳門特首選舉完成點票，現場所見岑浩輝獲394票，當選成為下任特首，4人投白票，得票率98.9%，高於當年賀一誠98%得票率。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（馮子健攝）

李良汪也稱對岑浩輝有信心（馮子健攝）

多名選委投票前稱對岑浩輝有信心

【09:59】特首選委李良汪表示，岑浩輝的政綱觸及產業、內地、中小企，希望新一屆政府落實政綱，多與社會溝通、多聽社會意見。他表示，無論岑浩輝的專業能力、施政經驗都不擔心，促政府多了解社會需求，政策不要離地，對岑浩輝有信心。本身是澳門立法會議員的他同時希望行政、立法多溝通。

李良汪亦希望要完善官員問責、重整職能，亦要回應社會訴求，指官員有權必有責，並需要有監督。他指，問責不是洪水猛獸，重點在於有公平制度，不過問責制度要研究向誰問責、問責範圍多大等。

戴顯揚稱對岑浩輝有信心（馮子健攝）

【09:59】文化界選委戴顯揚表示，今日投票心情輕鬆，希望岑浩輝會履行競選承諾，深入了解文化界，亦希望澳門多輸出軟實力影響更多人。他希望澳門發展適度多元，可發展「1+4」外的其他範疇，例如開餐廳、研究「劇本殺」也可以，希望政府多支持年輕人。

他認為岑浩輝參選至今，有很多措施正在研究，有信心未來特區班子很堅實，又稱岑落區了解社區都是好開頭，期望岑高票當選。他表示，岑的政綱都提出文化澳門，最近Netflix的韓國綜藝成為熱門節目，認為發展文化產業都有很多方法。

澳門第六屆特首選舉今日（13日）投票（澳門新聞局直播截圖）

【09:45】選委早上9時起進場，選舉早上10時開始，先由特首選舉管理委員會講解投票須知；再展示票箱，然後各選委領票、劃票及進行不記名投票。根據選管會指引列明在行政長官選舉中，選委必須使用選舉管理委員會提供的專用印章在選票上的方格蓋印。非按上述方式填劃選票，或在選票上作出任何撕剪、繪畫、塗改或寫上任何字句，均視作廢票。而各選委須確保投票保密，並在劃票後即時將選票放入投票箱內。

澳門第六屆特首選舉今日（13日）投票（澳門新聞局直播截圖）

當投票完成後，便會開啟票箱，點算投入票箱的選票數目，然後便是唱票，再由行政長官選舉管理委員會及候選人的代理人查閱選票。

澳門特首選舉票箱（澳門新聞局直播截圖）

澳門特首選舉在中葡綜合體投票（梁鵬威攝）

行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉（中）預計整個選舉投票過程一個半小時可完成（澳廣視圖片）

行政長官選舉管理委員會主席會向總核算委員會主席遞交選舉文件，由總核算委員會核算投票結果，最後便由主席宋敏莉宣佈選舉結果。當選人發表講話後，即告結束。