澳門特首選舉｜港澳辦賀岑浩輝高票當選：定能不負眾望帶領革新

澳門第六屆特首選舉塵埃落定，唯一參選人、終審法院前院長岑浩輝以394票，得票率近九成九成功當選。國務院港澳辦隨即發稿恭賀岑以高票當選，指選舉結果反映澳門社會對岑品格、理念、能力和作風的廣泛認同。港澳辦又歸納出澳門社會對岑的支持和希望主要集中在六個方面，認為新一任行政長官定能不負眾望，團結帶領澳門社會奮發革新，創造更美好未來。



港澳辦發稿賀岑浩輝當選澳門特首（廖雁雄攝）

澳門特首選舉結束後不足十五分鐘，港澳辦即發文恭賀岑浩輝高票當選，指岑浩輝8月28日宣布參選以來，積極展開競選活動，與社會各界深入互動交流。澳門媒體高度關注，對選舉活動作出密集報導和大量評論。廣大市民反應熱烈，積極參與選舉活動，踴躍表達意見建議。從中可以清楚地看到，澳門社會對岑浩輝的認同、支持和希望主要集中在六個面向：

一：愛國愛澳、堅定熱誠

二：善於團結、群策群力

三：聚焦發展、求真務實

四：以民為本、重視民生

五：堅守國安、維護穩定

六：開拓創新、勇敢突破

岑浩輝感謝選委支持（廖雁雄攝）

港澳辦指，歸結起來，以上六個面向既是澳門社會對岑浩輝的充分肯定，更是澳門社會對新階段新發展的熱切期許。相信有習近平主席和中央的堅強領導，有祖國全力支持，在歷任行政長官和歷屆特別行政區政府打下的良好基礎上，澳門特別行政區新一任行政長官定能不負人們厚望，團結帶領澳門社會凝心聚力、奮發革新，創造澳門更加美好的未來，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。