澳門特首選舉｜岑浩輝當選：為民為澳守護公平正義　提升政府治理

澳門特首選舉唯一候選人岑浩輝獲394票當選，白票4張，得票率98.9%，屬歷屆最高，12月將上任第六任澳門特首。他當選後表示，未來會團結帶領澳門市民，發揮政府引導作用，聽民意、匯民智、聚民力，恪盡職守、竭誠奉獻，為民為澳，守護公平正義，提升政府治理水平和市民幸福感。



岑浩輝承諾全面準確落實一國兩制方針，加快推進經濟多元發展，為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義。（廖雁雄攝）

岑浩輝：加快推進經濟適度多元發展

岑浩輝對當選深感榮幸，形容是人生至高榮譽，重提競選期間會見108個社團、機構，以及走訪多個社區傾聽心聲，了解市民對美好生活期盼。他感謝市民的熱情支持信任及肯定，深感責任重大。

岑浩輝當選後說對當選深感榮幸，形容是人生至高榮譽。（廖雁雄攝）

他強調，根據《基本法》的規定，行政長官須要向中央人民政府負責，亦須要向澳門特區負責。他將堅定地承擔重大責任，忠誠履行自己的參選理念和政綱，滿足市民對美好生活的期盼，為施政作最大追求，以全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針為基本遵循，以維護國家主權、安全和發展利益為最高原則，以加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局為使命願景。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

岑浩輝：為民為澳守護公平正義

岑浩輝表示，會團結帶領社會各界及廣大市民，更好發揮政府的引導作用，充分調動各方面的主動性、積極性及創造性，聽民意、匯民智、聚民力，為民為澳守護公平正義，提升政府治理水平和市民幸福感，推動社會經濟、文化、民生事業全面發展。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

岑浩輝認為當前澳門迎來最好發展時期，應為強國建設，以及中華民族偉大復興貢獻澳門力量：「我心中感慨萬千，人生軌跡一直與澳門、國家發展同呼吸 、共命運。」

他又提到，家人的愛與支持一直是他最堅強的後盾；澳門特區正式成立後他被任命為終審法院院長，二十五年來法院的每一位同事始終與他並肩作戰。岑浩輝稱，他將永懷感恩之心與赤子之情，無愧信任，將全副精力奉獻給澳門及澳門市民。