澳門特首選舉｜賀一誠祝賀岑浩輝當選　承諾全力配合確保順利換屆

澳門第六屆特首選舉今早結束，唯一候選人岑浩輝以394票高票當選。現任澳門特首賀一誠對岑的當選「致以最誠摯的祝賀」。賀一誠強調，現屆政府將全力配合新一任行政長官籌組新一屆政府的需要，共同確保政府順利換屆。他又相信，新一任行政長官定能帶領新一屆政府和澳門廣大居民，持續推進「一國兩制」的實踐行穩致遠，推動澳門特區繼續取得下一階段的新發展。



賀一誠承諾會全力配合岑浩輝籌組新一屆政府。（澳門新聞局相片）

賀一誠發聲明指，中央對於澳門行政長官人選標準的要求是一貫的，就是愛國愛澳、中央信任、有管治能力、澳門社會認可。

他指，岑浩輝先生在選舉期間，發表了題為「奮發同行，持正革新」的政綱，其內容主軸是「法治澳門」、「活力澳門」、「文化澳門」及「幸福澳門」，並在選舉期間透過各種競選活動，直接向澳門社會各界和廣大市民介紹政綱內容和未來施政理念，同時深入了解社情民意，可以說得到社會各界人士的廣泛認同和支持。他有信心，新一任行政長官定能帶領新一屆的特區政府和澳門廣大居民，持續推進「一國兩制」的實踐行穩致遠，推動澳門特區繼續取得下一階段的新發展。

岑浩輝高票當選澳門新任特首（廖雁雄攝）

港澳辦發稿賀岑浩輝當選澳門特首（廖雁雄攝）

岑浩輝感謝選委支持（廖雁雄攝）

賀一誠又指，將根據《澳門特別行政區基本法》及《行政長官選舉法》有關規定，在終審法院確認選舉總核算結果後，並在《澳門特別行政區公報》公告第六任行政長官選舉的結果後，即向中央人民政府提交報告並提請中央人民政府予以任命。他強調，現屆政府將全力配合新一任行政長官籌組新一屆政府的需要，共同確保政府順利換屆。