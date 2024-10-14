香港要改革｜胡恩威：地產發展模式需多元　政府規劃拆牆鬆綁

全國港澳研究會會員、本身從事創作工作的時事評論員胡恩威認為，一個城市要多元發展，地產發展模式也需要多元化。面對鄰近地區的競爭，香港政府要調整政策，香港地產發展商擁有大量資源，他們有能力游說政府把條例拆牆鬆綁，推動更多創新的地產發展模式。地產發展商可擔任主導角色，推動地產轉型和更新。



深圳南山區萬象城商圈。（中新社）

作為進念‧二十面體聯合藝術總監暨行政總裁的胡威今日（14日）在《信報》撰文指，回歸以來，香港的地產模式集中在住宅、辦公室與商場。商場通常是兩至三層至多層大型冷氣購物中心，以零售和餐飲為主。他形容：「沒有什麼特色變成了香港地產的特色。」

不過，他認為，一個城市要多元發展，地產發展模式需要多元化。以近年港人愛到的深圳為例，他指深圳市政府的規劃政策容許不單止有商場空間，還容許文旅空間、表演空間等配套設施在商場內存在；深圳的建築物條例容許不同形式的建築空間設計；幾乎合安全，也可以大膽創新；而這個規劃形態在中國已經是常態。

胡恩威（陳葦慈攝）

他指，這種規劃模式在香港並不陌生，九十年代本港多個商場內有大酒樓夜總會，結合夜總會、中式酒樓、歌星登台表演、晚宴、跳舞的娛樂空間。面對鄰近地區的競爭，香港政府要調整政策，餐飲業發牌不單止是食肆牌照，應該開放在食肆內容許進行表演娛樂活動。

政府要思考改變香港的城市規劃。（Getty Images）

城市規劃方面，政府應該制定新政策，鼓勵地產發展商進行創新︰例如增加興建表演場地和展覽空間。容許在地積比率上向發展商提供更大的優惠，誘使發展商推動創新。政府應該好好利用公園空間資源，康文署如何在轄下公園裏引進一些中短期性的文藝表演？香港地產項目，應該考慮在建築空間設計上，不要停留在那種逐層逐層租出去的模式，應該立體地思考如何在空間裏製造多樣性？需要屋宇署條例的更新；鼓勵建築創新。

他指，發展商先要游說政府拆牆鬆綁，因為對香港發展商來說，未來所需要的發展模式是更新和轉型。香港地產發展商擁有大量資源，他們有能力游說政府把條例拆牆鬆綁，推動更多創新的地產發展模式。地產發展對一個城市非常重要，不要把它妖魔法。而是把它知識化，鼓勵地產商透過研究，開發更多創意。這一方面，地產發展商可擔任主導角色，推動地產轉型和更新。