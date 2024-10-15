麥美娟晤江蘇省青聯主席　商繼續推動兩地青年發展及交流

民政及青年事務局局長麥美娟周一（14日）與共青團江蘇省委員會副書記兼江蘇省青年聯合會（江蘇省青聯）主席熊俊會面，就推動蘇港兩地青年交流的工作交換意見。民青局副局長梁宏正和青年專員陳瑞緯亦有出席。



2024年10月14日，民青局局長麥美娟（第一排左三）在民青局副局長梁宏正（第一排左一）和青年專員陳瑞緯（第一排右一）陪同下，與共青團江蘇省委員會副書記兼江蘇省青年聯合會主席熊俊（第一排左二）會面，就推動蘇港兩地青年交流的工作交換意見。（政府新聞處圖片）

麥美娟表示，江蘇省青聯是民青局的重要工作夥伴，兩地去年10月簽署備忘錄深化合作。回顧過去一年的工作，雙方在青年交流和實習、創新創業等不同領域已取得一定成果。其中「青年內地實習資助計劃」和「青年內地交流資助計劃」均有不少涵蓋江蘇的青年交流和實習項目。

麥美娟表示，期望與江蘇繼續共同推動兩地青年發展和交流，為香港青年提供更多親身了解體驗國情的機會。

何珮珊晤中宣部版權管理局局長 商深化打擊侵權

海關關長何珮珊同日亦有接待訪港內地官員，在海關總部大樓歡迎中宣部版權管理局局長王志成率領的代表團。會晤其間，雙方回顧近年保護知識產權的合作成果，並展望未來的部署及策略。為了深化打擊侵權活動的合作，雙方同意加强信息互換及人員交流培訓。