海關推新熱線供舉報走私、私煙、呃秤等　關長何珮珊登場做生招牌

海關今日（9月30日），將於明日（10月1日）推出全新舉報熱線——182 8080，方便市民舉報罪案。市民可透過該熱線，舉報各種海關負責執法的罪行，包括毒品、侵權貨品、私煙、洗黑錢、不良銷售手法等。現時的舉報熱線將繼續有效，直至另行通告。



海關10月1日開始推出全新舉報熱線——182 8080，關長何珮珊粉墨登場做生招牌。（海關圖片）

海關表示，市民可透過全新舉報熱線（182 8080），舉報各種海關負責執法的罪行，包括：走私；製造、販賣或管有毒品；侵權貨品；未完稅香煙（即私煙）、烈酒或電油等；洗黑錢；虛假商品說明的貨品或服務、不良銷售手法；不符安全標準的消費品、玩具及兒童產品；「呃秤」；無牌經營貨幣兌換或匯款；及在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易等。

海關10月1日開始推出全新舉報熱線——182 8080，市民可致電舉報走私、私煙等。（海關圖片）

海關又指，現時的舉報熱線將繼續有效，直至另行通告。此外，海關亦製作了一系列有關不良營商手法的宣傳短片，於內地國慶黃金周訪客高峰期在各個社交媒體平台發放，提醒旅客在購物時須保持警覺，避免墮入不良營商的消費陷阱，遇有相關情況，可以立即致電海關舉報熱線。

國慶黃金周將至 海關加強巡查各區購物熱點、參茸海味等店

另外，內地國慶黃金周將至，海關從本月28日起，加強巡查全港各區購物熱點，並提醒商戶須要遵守《商品說明條例》的規定。除了巡查購物熱點外，海關人員亦會到油尖旺和銅鑼灣等旅遊購物區的參茸海味、藥店及珠寶首飾等店鋪進行合規推廣的宣傳教育。

海關人員亦到陸路口岸和各區購物熱點派發單張，提醒旅客在購物前要清楚貨品的規格，多作比較，並且光顧信譽良好的商戶；付款前要確定貨品的總價格和計價單位，購物後亦要保留單據及付款紀錄，若日後需要作出舉報，可作為憑證。