陳百里：招商引資理想　再責美眾議院通過促撤港經貿辦特權法案

撰文：文維廣
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商務及經濟發展局副局長陳百里表示，本屆政府十分重視招商引資工作，2023年至今年首9個月期間，投資推廣署完成逾850個項目，按比例已超越2022年施政報告提出招商引資的KPI(績效指標)，認為相關工作取得理想成果。

至於早前美國眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法》的影響，陳百里重申特區政府對此強烈譴責，強調香港駐外經貿辦一直依法與當地政府、商會等保持緊密聯繫，以推動經貿投資、文化藝術等交流，對港美之間的雙邊關係尤其重要。

陳百里（梁鵬威攝）

陳百里在今日的立法會工商及創新科技委員會會議上表示，投資推廣署努力吸引海外企業進駐香港，今年首9個月已吸引37間消費品行業來港，按年增長32%；吸引50家餐飲、旅遊及款待行業企業，按年增85%。他又指，當局將繼續在內地不同城市進行路演，又預計投資推廣署的土耳其辦事處明年首季開始運作。

會上有議員關注近期中資超市、大型健身中心等結束營業，政府如何改善本地投資環境。陳百里指出，香港在疫情後復蘇未如理想，面對港元匯率高企等周期性因素、消費模式轉變等結構性因素，政府將繼續舉辦盛事吸引人流，並與業界配合將人流轉化成財氣。

美國眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法》。（Reuters）

另外，有議員關注，早前美國眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法》的影響。陳百里重申特區政府對此強烈譴責，強調香港駐外的經貿辦一直依法與當地政府、商會等保持緊密聯繫，以推動經貿投資、文化藝術等交流，對港美之間的雙邊關係尤其重要。若法案最終獲參議院通過，將無可避免地影響有關工作，而現時有近1300家美國企業在本港營運，過去10年的貿易順差達2715億美元，是美方所有貿易夥伴當中最高，認為美方的利益會最先受到損害。

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