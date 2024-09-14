李家超：商經局再審視設冷靜期　嚴厲譴責美國借經貿辦詆毀國安法

行政長官李家超今日（14日）首次回應舒適堡結業，指政府已成立由海關、警方在內的跨部門小組跟進調查。至於會否設冷靜期加強對消費者的保障，他指政府在2019年提出相關立法諮詢，但因應當時經濟走下坡，社會狀況亦面對挑戰而決定要先觀察，發生舒適堡事件後，商務及經濟發展局正審視現時情況與2019年有否差異，密切留意調查進展，並視乎社會及經濟狀況，決定有關政策未來發展方向。他重申政府會嚴厲打擊任何不良消售手法。



另外，他嚴厲讉責美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，授權美國行政當局，若確認香港不再享有高度自治，可取消香港駐美經貿辦特權豁免待遇甚至關閉辦事處。他指若美國一意孤行落實法案，國家早表明一定會反制措施，受害的只會是美國商界，因過去10年，美國在與香港的貿易賺了2700億美元，任何破壞經貿關係的行徑，美國商界都需要「埋單」。



他批評美方的舉措旨在打壓中國和香港發展，抹黑香港人權狀況，是厚顏和醜陋的政治手段。因為美國有差不多全球最嚴厲，最廣泛的國家安全法例，而且美國正泛國安法，去打擊競爭對手，尤其是當競爭失利的時候，很多時候以國安名義，去打擊競爭對手。



李家超指商經局會再審視情況，決定是否設冷靜期（黃浩謙攝）

李家超嚴厲譴責美國國會借港府經貿辦打壓中國和香港（黃浩謙攝）

首回應黃德森辭職 李家超表示理解

另外，李家超也首度回應體育專員黃德森辭職，提早兩年離開政府一事，他指黃德森以個人理由離開政府，對此表示強調理解，指黃過去對體育作出很多貢獻，相信以黃對體育的熱誠，無論在哪個領域，都會繼續貢獻體育界。

李家超又說，政府不遺餘力推動體育發展，文化體育及旅遊局亦做了大量工作，包括提出體育及康樂設施發展藍圖，當局會按着藍圖落實相關項目，啟德體育園明年啟用，當局會安排做好配套安排。他重申，政府會繼續推動體育精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化，本港明年將合辦全運會，相信亦能帶動社會整體的體育氛圍。