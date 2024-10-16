施政報告2024｜陳國基：推動人才滙聚　陳茂波：減烈酒稅拓貿易

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日發表新一份《施政報告》，提出成立「教育、科技及人才委員會」，出任委員會主席的政務司司長陳國基表明，會全力領導委員會，擴大銜接連貫，推動育才、聚才、科技協同發展，同時推動國際高端人才聚集香港。



財政司司長陳茂波則指，調整烈酒稅是希望鼓勵高端烈酒貿易及相關的高增值產業發展；又指在港建立大宗商品交易生態圈，與國際黃金交易市場的目標相輔相成。



陳國基稱會全力領導新設的教育、科技及人才委員會（歐嘉樂攝）

陳國基指，《施政報告》貫徹國家主席習近平過往講話的四點希望，認為今年的報告守正創新， 全方位兼顧經濟發展和構建關愛社會，著力於鞏固自身優勢，謀發展、為民生。

陳國基說，報告中最少有五大範疇值得特別留意，包括發展新質生產力、革新多項吸引人才措施、發展香港成為國際教育樞紐、繼續推動愛國主義教育，及加強構建關愛社會；其中他將擔任「教育、科技及人才委員會」主席，會全力領導委員會，擴大銜接連貫，推動育才、聚才、科技協同發展，同時推動國際高端人才聚集香港。

他又指，今年的《施政報告》全面強化香港自身優勢，是抓緊發展機會、致力改善民生的施政藍圖，為香港的未來發展指明方向，奠下了堅實的基礎。

陳茂波（歐嘉樂攝）

陳茂波：減烈酒稅為拓高端烈酒貿易

財政司司長陳茂波指，政府考慮調整烈酒稅時，參考2008年取消葡萄酒稅後市民的反應，指當時飲用葡萄酒的人一度上升，但隨後持續下跌，並曾經出現過負增長，今次減稅希望鼓勵高端烈酒貿易及相關的高增值產業發展；又指在港建立大宗商品交易生態圈，與國際黃金交易市場的目標相輔相成。

陳茂波指，香港正處於經濟轉型的關鍵期，新一份施政報告勇於改革，提升香港競爭力，進一步發揮好香港「超級聯絡人」和「超級增值人」的角色和功能，例如在金融上進一步優化證券市場、建立國際黃金交易市場；在創科發展上，成立產業引導基金等；同時構建高增值供應鏈服務中心，吸引更多的海內外企業落戶香港。

他又指，面對不斷變化的市場環境，施政報告提出有力措施，打造香港旅遊新面貌，吸引更多高消費的商務和休閒的旅客來港，又協助中小企數位轉型、開拓新市場等，在維持公共財政穩健的同時，會全力落實報告提出的措施。