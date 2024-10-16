施政報告2024︱李家超結語：改革非為改而改　勿被唱衰力量壞士氣

【施政報告2024/李家超】行政長官李家超今天（16日）發表新一份施政報告強調香港要改革，他在結語提到過去的成功，不代表將來的成功，「我們不可自滿，必須不斷求進求變，自我革新。」同時，不可妄自菲薄，不可被內部和外部唱衰力量動搖自信、破壞士氣。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024︱李家超：改革非為改而改

李家超在結語表示，上任以來提出各種措施推行改革，改變政府文化，為建設每天進步的香港而奮鬥，為市民有更好的住房、更好的教育、更好的生活而努力，又提到自己「經常反思、聽取意見，確保施政方向正確，措施有效。」

求變的同時，提防「興一利亦生一弊」的可能，牢記改革的必要，亦謹記不是為改而改，不能破壞原好的成功基因元素。 行政長官李家超

施政報告2024︱李家超形容成績獲普遍認同

李家超說，不同的客觀情況令他相信，整體的施政方針正確，列舉兩年多來家庭月入中位數增加約2,800元，上升超過10%，就業職位增加超過10萬個；公屋輪候時間縮短半年，填補公屋短缺的「簡約公屋」即將建成入伙；地區治理和關愛服務落實到全港十八區；搶人才、搶企業，形容「成績獲得普遍認同」。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024︱李家超：勿被唱衰力量壞士氣

他說在共同努力下，香港國際金融中心地位上升一位，重奪世界第三，粉碎了各種「唱衰論」；世界競爭力上升兩位，排名第五；人才競爭力上升七位，重上世界十大；世界排名保持第一的有「投資環境」、「國際貿易」、「商業法規」、航空貨運量等。

過去的成功，不代表將來的成功。我們不可自滿，必須不斷求進求變，自我革新。同時，不可妄自菲薄，不可被內部和外部唱衰力量動搖自信、破壞士氣。 行政長官李家超

施政報告2024︱李家超：香港機遇大於挑戰

李家超說今年《施政報告》加深上任以來的改革，推出措施發展經濟、改善民生，除照顧市民現時的需要，亦規劃願景和長遠目標，建立更美好的將來。他說地緣政治複雜，中美關係不確定，香港面對外部政治力量衝擊，但香港的機遇大於挑戰。而世界經濟重心東移，李家超說投資因平衡地緣風險亦傾向東移，但香港有安全和穩定的投資環境，位處亞洲心臟，同時集中國優勢和國際優勢於一身。

他相信背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，國家是香港的最堅強後盾，無論是國家機遇、中央支持和惠港措施，都使香港得天獨厚，呼籲大家必須抓緊機遇，自強不息，憑着香港人的智慧和經驗，善拼敢贏的精神，必能遇強愈強，再創高峰，有信心在改革創新，共同努力下，社會的經濟會發展得更蓬勃，市民會生活得更豐盛，香港的未來一定會更美好。