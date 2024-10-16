施政報告﹒簡樸房｜11萬劏房三分一不符標準　消息：料4年後取締

行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告。就解決劏房的方案，政府提出立法方式制訂住宅樓宇分間單位，即「劏房」的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, HU）。「簡樸房」最低標準訂為不少於8平方米，而且必須有窗、以及獨立廁所等。



政府消息人士指政府將於12月初在立法會提出諮詢，並舉行為期兩個月的公眾諮詢，希望2025年可在向立法會提交草案；消息人士預期4年可開始取締不合規劏房。



現時有約11萬戶人家居住在「劏房」單位，消息人士指當中有4成人沒有申請公屋，他們屬資產超出公屋資產限額，或沒有香港居留權人士；在11萬戶中，有兩至三成單位不足8平方米；計及其他條件，則估計整體有三分一「劏房」單位不合規要改善。



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11萬戶人住劏房 4成或不符公屋申請資格

李家超指，現時約有11萬戶人住在「劏房」。消息人士表示，11萬劏房戶當中四成沒排公屋，可能入息超出公屋申請要求，或為酷刑聲請者，即沒有本港居留權人士。消息人士又指出，政府想將「劣質劏房」清零，提供合理安全居住環境予有需要人士。

消息人士又指，不相信「簡樸房」制度推出後，會令「劣質劏房」的租金大幅上升，並稱指現時已有劏房租務管制限制租金加幅。

合資格「劏房」戶末來可以輪候簡約房屋或公屋；沒排公屋的「劏房」戶，政府可考慮為他們安排一些應急短期住宿，或繼續住在「簡撲屋」。消息人士強調，政府不希望將公共資源放在本來不應獲得相關資源的人手上。

業主出租不合標單位須負刑責 如無改善可罰款及監禁

李家超在施政報告指，不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。

「劏房」業主將可獲寬限期，以將不合標「劏房」改建成合標準的「簡樸房」。消息人士指，屆時業主需自行登記，填寫表格交給相關部門。其後業主需自費聘請專業人士為「簡樸房」作認證，政府不會給予津貼，惟有機會安排一些由專業團體提供的免費諮詢服務。

若過了寬限期，「劏房」業主仍沒有改善，將會受到「重罰」，如罰款或監禁，詳細將參考建築物條例等法例。至於是否如公屋般設舉報機制，或會否有「放蛇」行動等就要日後再議。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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「簡樸房」需有合理間隔廁所 不設獨立廚房作明火煮食

至於「簡樸房」的標準，就包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。消息人士指，政府建議「簡樸房」廁所要合理間隔，廁所和房都要有窗，「黑廁」可裝抽氣扇，房窗不可是面對大廈天井，要確保室內空氣流通；此外，要有獨立鋅盤，目的是希望「簡樸房」住戶不用在廁所中清洗食材，能更衛生。

「簡樸房」沒有要求設獨立廚房，消息人士說要有獨立廚房作明火煮食的話，需要加設防煙門等消防配套，相信「劏房」業主不會願意花錢處理；電磁爐已可解決大部份煮食所需，亦較方便。消息人士也提到，當局重視消防，或會要求房內設有滅火筒。

至於單位內的高度限制，消息人士指，與現時《建築物條例》的規定相約，相關規定主要希望不再有「樹屋、要爬入去、坐唔直」這類房間。

方案並非「最終局」 12月諮詢 料4年後取締

政府消息人士也強調，現時提出的方案並非「最終局」，仍會作諮詢、聽意見，有需時會修訂。而政府將於12月初在立法會提出諮詢，並舉行為期兩個月的公眾諮詢，希望2025年可在向立法會提交草案；消息人士預期4年可開始取締不合規劏房。

惟屆時如何執法，消息人士稱，仍要視乎當時的實際情況，包括考慮每個單位的環境。

消息人士亦指，當局會在確定「簡樸房」標準後，按其標準，檢視《床位寓所條例》下在消防及建築安全上的要求，惟現時單位內有12個或以上床位須申請床位寓所牌照的規定不會改變。

消息人士稱，床位寓所由最初百多間，至近年僅剩下7間，認為家庭及年青人無意住床位，不相信未來床位會大增。

▼10月16日 特首辦20圖解李家超施政報告▼

