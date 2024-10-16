施政報告2024｜劏房改名「簡樸房」設最低標準　寬限期後出租違法

行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告。就解決劏房的方案，政府提出立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」。「簡樸房」最低標準訂為不少於8平方米，而且必須有窗、以及獨立廁所及廚房。



法例會設寬限期，其後如業主將不合標準的單位出租即屬違法，相關單位會有序被取締。「解決劏房問題工作組」組長財政司副司長黃偉綸，及副組長房屋局局長何永賢將會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。



行政長官李家超今日（9月16日）發表其任內第三份施政報告，當日提到解決劏房的整體方案。（梁鵬威攝）

11萬戶人住劏房 李家超：租金總收入對業主有很大經濟誘因

行政長官李家超在上一份施政報告中，成立「解決劏房問題工作組」，工作組今年8月22日已向行政長官提交報告，匯報過去十個月的調研結果，並提出具體建議。

李家超指「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。李家超在施政報告中表示，現時不同分間單位的情況差異很大，包括在消防、通風、面積，以至是否有獨立廚廁或廚廁合併等方面，有必要訂立最低標準取締不適切單位。

他又指，現時約有11萬戶人住在「劏房」，顯示「劏房」有實際需求。由於把原有單位分間後出租的租金總收入，比整個沒分間單位出租高出很多，業主有很大經濟誘因經營這類租賃。適當的規管會讓出租的「簡樸房」在符合標準下滿足市場需求。

+ 16

業主出租不合標單位須負刑事責任 住客不須負法律責任

李家超續指，不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。現行「劏房」業主會有限期進行所需工程。法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



+ 2

新進入市場劏房必須獲認證「簡樸房」才可出租

登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記。而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。由於新進入市場的「劏房」必須是已獲認證為符合標準的「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締。李家超指不合標的住宅樓宇分間單位數目會逐步減少，直至清零。

行政長官李家超今日（9月16日）發表其任內第三份施政報告，當日提到解決劏房的整體方案。（梁鵬威攝）

+ 10

+ 4

寬限期後房屋局局長決定何時取締無牌劏房

李家超又提出，為讓現時「劏房」業主和住戶有時間作好安排，政府會設定足夠的時間,並且會配合市場上「簡樸房」的供應，以及公營房屋的供應和政策, 把「劏房」分批有序處理。房屋局局長將獲法例授權在寬限期完結後，按實際情況，決定何時針對哪些「劏房」分批有序採取執法行動。 政府亦建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。

+ 3