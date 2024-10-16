施政報告2024｜調低烈酒稅已平衡各方　李家超：我都唔鼓勵飲酒

新一份《施政報告》宣布降低烈酒稅，即日起進口價200元以上的烈酒，200元以上部份的稅率由100%減至10%，而200元及以下部份，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。



特首李家超今日（16日）下午舉行記者會扼要講解《施政報告》重點內容。被問及降低烈酒稅是否以經濟換取市民健康，他表示「我都唔鼓勵飲酒」，指本次措施不是鼓勵飲酒，認為平衡了各方利益。



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要推動高端烈酒貿易 並非鼓勵市民飲酒

李家超指出要推動高端烈酒貿易，內部已經充份討論，不同意見希望政府推動烈酒貿易，但都明白公共健康重要性，今次平衡了各方利益，指200元下的烈酒佔香港市場八成半，故八成半烈酒沒有處理，但高端烈酒貿易可推動市場。

他以紅酒免稅為例子，指2023年對比2007年紅酒進口轉口價值上升375%，但量只是上升33%，證明免稅最大影響是高端酒，而今次亦是針對高端烈酒貿易。他續指，紅酒免稅之後一年增加350間相關公司及1,000個職位。

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感謝醫護呼籲不要酗酒

不過，醫護界在《施政報告》前，曾表示反對下調烈酒稅。李家超回應指，「我都唔鼓勵飲酒」，感謝醫護呼籲不要酗酒。他認為飲酒受到有很多因素影響，措施並非鼓勵飲酒，並已作出平衡，強調現時所有烈酒都仍需徵稅。他指高端烈酒是市場15%，理解醫護界關心，而制定政策有考慮這方面因素。

至於《財政預算案》時指出未必下調烈酒稅，惟現時「政策急轉彎」，問及是否出招救市？李家超指政策要因時制宜、審視環境，要聆聽不同意見，如果政府不聽意見只是「一個方向行」都不好，不認為優化、改良措施屬負面態度。