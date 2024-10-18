施政報告2024｜的士車隊提供阿拉伯語資訊　李家超：要求很簡單

最新《施政報告》提出士車隊引入阿拉伯語資訊，行政長官李家超今日（18日）形容相關要求其實很簡單，又解釋原意是想營造歡迎旅客態度，歡迎業界用自己的方法達至此目的。另外，他已向中央提出恢復「一簽多行」和擴大「一周一行」適用內地城市範圍，會否擔心水貨客重現，他指現時內地不缺物資：「此一時彼一時了」。



行政長官李家超於《施政報告》提出開拓中東和東盟旅客客源，營造友善環境，提升相關旅遊配套，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊等。（資料圖片）

《施政報告》提到要推動穆斯林旅遊，開拓中東和東盟旅客客源，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，例如在的士車廂內張貼阿拉伯語告示，提供收費資訊等。

李家超今日接受NOW新聞訪問時稱，要求的其實很簡單，是有些阿拉伯語的資訊放在車上。他表示有聽到有業界、的士行業更有創意，不如提供二維碼。他強調，希望營造的是態度，給人感覺是歡迎他、關心他和重視他。他重申，能夠從事旅遊業界、服務業界都是厲害的。他作為政府官員，要指出方向：「這個方向是希望旅客來到，每人都開心，好客之道、好客之都，就是這樣。」他歡迎業界用自己方法，營造旅客友善環境。

李家超稱歡迎的士業界以任何方法營造旅客友善環境（盧翊銘攝）

李家超已經向中央提請恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」城市，被問及政府有否評估過承受能力、如何避免重現水貨客問題時，他指內地生活水平上升厲害，現時網購盛行，物資不缺，甚至很多香港人也在用內地產品：「所以此一時彼一時了」。不過，他強調，香港仍是一個購物天堂，但需求的商過去已是兩個天地。